Lyon : la chapelle de l’Hôtel-Dieu retrouve son éclat

La chapelle de l’Hôtel-Dieu, joyau baroque de Lyon, retrouve son éclat, deux chapelles restent à sauver

Le 4 mai dernier, les Hospices civils de Lyon inauguraient la restauration du transept nord de la chapelle de l’Hôtel-Dieu, en présence de partenaires, mécènes et élus.

Dix-sept ans après le lancement du projet “Réinventer la chapelle”, un nouveau pan du décor en trompe-l’œil d’Alexandre Denuelle retrouve son éclat dans cette tribune d’où les patients de l’Hôtel-Dieu accédaient à la chapelle au XVIIe siècle.

Rare témoin de l’architecture baroque lyonnaise, la chapelle a été construite entre 1637 et 1655, sur un plan d’inspiration jésuite, financée par la confrérie des marchands drapiers et les recteurs de l’Hôtel-Dieu. Transformée en dépôt de salpêtre à la Révolution, elle est rendue au culte après la fondation des HCL, en 1802, puis progressivement réornée au XIXe siècle. En 1868, Alexandre Denuelle réalise un décor intégral en trompe-l’œil couvrant l’ensemble des surfaces, chef-d’œuvre que plusieurs siècles de chauffage au charbon avaient progressivement recouvert d’une épaisse crasse.

La chapelle de l(Hôtel Dieu @Gilles Framinet

La restauration du transept nord, d’un coût de 271 000 euros, a été rendue possible grâce à la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) Auvergne-Rhône-Alpes, à la Ville de Lyon et à de nombreux donateurs, via la Fondation du patrimoine. Depuis 2012, plus de 2,9 millions d’euros ont été investis dans la restauration de la chapelle, financés à parts presque égales par des fonds publics et des dons privés.

La cérémonie du 4 mai a également marqué le lancement d’une souscription publique pour les deux dernières chapelles latérales à restaurer. La chapelle de la Charité, dont le nom rappelle l’hôpital lyonnais fondé en 1617 et démoli en 1934, pourrait être restaurée dès cette année : marchés passés, entreprises prêtes, il reste à réunir 170 000 euros de dons avant la fin de l’année. La chapelle des Reliques, dont la restauration est prévue pour 2027, abrite un retable reliquaire de 651 reliques de saints, offert par le cardinal de Bonald en 1849, ensemble unique en Europe dont l’état sanitaire exige une intervention urgente pour un coût estimé à 450 000 euros. Les dons sont déductibles fiscalement : 66 % de réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers, 60 % pour les entreprises.

Chaque phase accomplie révèle un peu plus l’unité d’un décor conçu comme un tout où architecture baroque du XVIIe siècle et ornementation du XIXe siècle forment un ensemble d’une cohérence rare. Soutenir la souscription c’est contribuer à transmettre intact aux générations futures ce témoignage exceptionnel de l’histoire hospitalière, artistique et spirituelle de Lyon.

La chapelle de l'Hôtel-Dieu @Dominique Robert

La chapelle de l'Hôtel-Dieu @Dominique Robert