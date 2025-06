Communiquer avec son ado : les clés pour s’en sortir

À l’adolescence, tout change. Le jeune fait face à de nombreux bouleversements physiques et psychiques, tandis que le parent a du mal à reconnaître son enfant. Dans ce contexte chahuté, il va falloir trouver de nouveaux repères et adopter une juste distance. Conseils pour mieux comprendre son ado et maintenir une communication saine avec lui.

Alors que, jusque-là, votre enfant semblait vous idolâtrer, le voilà qui remet en question tout ce que vous dites. Il teste vos limites, défie votre autorité, parfois durement. Il s’éloigne de vous, vous rejette, et son groupe de pairs semble être devenu sa principale référence. Les hormones de la puberté sont passées par là, et sa transformation vers l’âge adulte a démarré. Le parent va devoir s’adapter, avec un objectif : conserver le lien, en toute bienveillance. Cela favorisera l’épanouissement de l’ado et le protégera contre toutes sortes de problèmes.

Sautes d’humeur : ne pas se braquer

Agressivité, éclats de voix, portes qui claquent… La violence avec laquelle le jeune s’oppose à son parent est un des marqueurs de l’adolescence. Ces tempêtes émotionnelles sont déconcertantes. Il est difficile de ne pas prendre personnellement les propos blessants de l’ado et de garder son calme face à ses sautes d’humeur. Avec le risque d’entrer dans une escalade du conflit dont personne ne sortira vainqueur. “Même si on a l’impression qu’elles sont dirigées contre nous, ces humeurs explosives ne le sont en réalité pas tant que ça, car elles sont liées aux bouleversements hormonaux de la puberté. Le parent doit en être bien conscient afin de prendre du recul face à la défiance et l’arrogance de son enfant. Si l’ado rejette son parent, c’est normal et sain. Il est dans un processus de différenciation d’avec son parent, il développe sa propre pensée. C’est une façon de se construire en tant qu’individu”, souligne Solveig Foucher, psychopraticienne et auteure du livre Pourquoi votre ado vous déteste (parfois) ? (Mango éditions).