La rentrée commencera mi-août pour les futurs étudiants en médecine de Lyon 1

Afin de préparer la rentrée des futurs étudiants en médecine (PASS et LAS), une pré-rentrée se tiendra dès août, dans les deux facultés de l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Afin d'aider ses étudiants en parcours d'accès spécifique santé (PASS) et en licence accès santé (LAS), l'université Claude Bernard Lyon 1 met en place des tutorats au sein de ses deux facultés : la faculté de médecine Lyon Est et la faculté de médecine et de maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux.

Avant le début officiel des cours, une pré-rentrée permettant de rencontrer les différents tuteurs et d'appréhender le programme, se tiendra du 20 au 28 août à Lyon Sud et du 18 au 25 août à Lyon Est.

Les tutorats dispensés par des élèves de 2e et 3e année seront ensuite poursuivis tout au long de l'année. Concrètement, les équipes du tutorat proposent : une aide à la préparation au concours, des séances de questions/réponses hebdomadaires et des concours blancs à chaque semestre.

L’inscription au Tutorat est gratuite et automatique pour tout étudiant inscrit en PASS ou LAS.

