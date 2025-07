Cet été, quatre écoles villeurbannaises font l'objet de travaux. Entre rénovation, extension et création, Lyon Capitale fait le point sur les chantiers en cours dans les écoles villeurbannaises.

A Villeurbanne, les ouvriers ont vite remplacé les élèves dans les cours de récréation. Cet été, quatre établissements font l'objet de travaux sur la commune. Entre rénovation, extension et création d'un nouvel établissement. Lyon Capitale fait le point sur les chantiers en cours dans les écoles villeurbannaises.

Extension du groupe scolaire Albert-Camus

Afin d'accueillir cinq nouvelles classes en septembre 2025, le groupe scolaire Albert-Camus est en plein chantier d'extension. Au total, 426m2 devraient être ajoutés en surélévation du bâtiment actuel. Cinq classes et une salle des profs occuperont ce second étage. Un préau de 112m2 et des sanitaires devraient quant à eux voir le jour à la sortie du restaurant scolaire existant, tandis que le rez-de-chaussée du bâtiment sera entièrement rénové. Une enveloppe de 2,95 millions d'euros est allouée à ce chantier.

Extension du groupe scolaire Albert-Camus ©Alexandre Boissot/Ville de Villeurbanne

Nouvelle école à Grandclément

A Grandclément, un nouvel établissement accueillera les élèves dès septembre 2025. Nommé "Niki-de-Saint-Phalle" en référence à l'artiste franco-américaine, cette nouvelle école disposera de vingt classes réparties en huit classes de maternelle et douze classes d'élémentaire. Un restaurant scolaire dédié, une bibliothèque et un espace culturel ouvert en dehors des temps scolaires occuperont le reste de l'espace. La cour de l'école devrait quant à elle bénéficier d'espaces de pleine terre et de végétalisation. Le coût total des opérations s'élève à 17 millions d'euros.

Restructuration du groupe scolaire Croix-Luizet

Construit entre 1905 et 1954, le groupe scolaire Croix-Luizet subit actuellement un lourd chantier de restructuration. Les travaux devraient permettre à l'établissement de répondre aux nouvelles normes techniques et environnementales. A l'issue des travaux, le site disposera de 24 classes, dont quatre classes spécialisées, mais également : de façades rénovées, de toitures végétalisées, de protections solaires mobiles et d'espaces extérieurs transformés en "cours oasis" d'ici 2027. Une seconde phase de travaux permettra de restructurer la maternelle d'ici 2029. Le coût total des travaux est estimé à 18,5 millions d'euros.

Rénovation énergétique du groupe scolaire Léon-Jouhaux

Du côté du groupe scolaire Léon-Jouhaux, des travaux de rénovation énergétique devraient permettre d'améliorer le confort thermique de l'établissement. L'idée étant de limiter les effets des vagues de froid et de chaleur en homogénéisant les températures intérieures, les travaux prévoient : l'installation d'une ventilation double flux et de panneaux photovoltaïques permettant de faire baisser de 48% la consommation d'énergie du site. Les opérations devraient être échelonnées jusqu'en janvier 2026, pour un coût total de 5,4 millions d'euros.

