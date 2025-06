En mai dernier, la déconstruction des anciennes usines Fagor Brandt (Lyon 7e) a été finalisée pour permettre, dès 2026, la construction du nouveau centre de maintenance du Sytral.

Une première étape réalisée. Entre juin 2024 et mai 2025, le Sytral a engagé les travaux de déconstruction des anciennes usines Fagor Brandt, dans le 7e arrondissement de Lyon, qui accueillera en 2028 le nouveau centre de maintenance et de remisage des tramways TCL. Au cours de cette déconstruction, près de 50 tonnes de matériaux réutilisables ont été répertoriés pour être vendus ou recyclés sur place.

Le projet total, officialisé en 2021, nécessite un budget prévisionnel de 100 millions d'euros. Le site pourra accueillir 44 rames de tramway d'une longueur de 43 mètres, avec la possibilité de créer une extension pour 22 rames en plus. Une zone de maintenance, des bureaux et une zone de stationnement et de livraison seront également créés.

Après les études de conception réalisées au cours de cette année 2025 et la consultation des entreprises prévue début 2026, les travaux de construction du site et d'aménagement des bâtiments débutera à l'automne 2026, selon le Sytral, l'autorité organisatrice des mobilités dans la métropole de Lyon.