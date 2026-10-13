Verso Energy mise sur le stockage pour valoriser son solaire flottant

Verso Energy a inauguré à Gueugnon sa première batterie, couplée à la plus grande centrale solaire flottante hybride de France. Avec un second projet déjà en chantier dans la Marne, le stockage devient un pilier de sa stratégie.

Le 6 octobre dernier, Verso Energy a inauguré à Gueugnon, en Saône-et-Loire, son tout premier système de stockage par batteries. D’une puissance de 6 MW pour 12 MWh, il peut restituer deux heures d’électricité. Il vient compléter la centrale solaire flottante des Gravières de l’Arroux, un parc de 23,1 MWc mis en service en juillet 2025 entre Gueugnon et Rigny-sur-Arroux. L’entreprise présente désormais l’ensemble comme la plus grande centrale solaire flottante hybride de France.

Cet investissement est né d’un problème bien concret. Le raccordement de la centrale au réseau limite pour l’instant son injection à 6 MW. Aux heures de plein soleil, une partie de la production devait donc être perdue, ce qui pesait sur ses revenus. En attendant les travaux prévus par Enedis sur le poste source d’ici 2028, la batterie stocke ce surplus de la mi-journée et le réinjecte plus tard, quand l’électricité se vend mieux. Les deux installations ne sont pas au même endroit, mais elles sont pilotées ensemble. Une fois la contrainte levée, la batterie changera de vocation. Elle servira surtout à aider le réseau à maintenir sa fréquence stable, puis au mécanisme de capacité et, de plus en plus, à l’achat-revente d’électricité au cours de la journée.

Au total, environ 27 millions d’euros ont été investis sur le site, dont près de 4 millions d'euros pour le stockage, selon Les Echos. Les batteries ont été fournies par Huawei, et la construction confiée à deux entreprises locales, CEME et Bouhet TP.

Gueugnon n’est qu’un premier pas. Verso Energy, qui accélère sur le stockage depuis 2025, a lancé la construction d’une seconde batterie à Vésigneul-sur-Marne, dans la Marne. Acquis fin 2025, ce projet de 23 MW pour 46 MWh sera près de quatre fois plus puissant. L’entreprise a choisi de garder la main sur l’exploitation : ses propres équipes pilotent les batteries et vendent l’électricité stockée, soit aux heures de forte demande, soit sous forme de services rendus au réseau.

Grandes ambitions

Cette stratégie dépasse le seul stockage. Verso Energy veut devenir un énergéticien capable de faire coïncider sa production renouvelable avec la consommation. Elle prévoit de relier ses centrales à de nouveaux gros consommateurs d’électricité, comme les électrolyseurs, les usines de carburants de synthèse, les bornes de recharge ou les data centers. Le savoir-faire acquis à Gueugnon doit notamment permettre à ses futures usines d’hydrogène et d’e-fuels d’adapter leur consommation aux besoins du réseau.

Son portefeuille illustre bien cette double ambition. Côté électricité, l’entreprise exploite déjà plusieurs centrales solaires au sol, de taille modeste pour la plupart. On y trouve Aix-en-Provence (1,7 MWc, 2020), Roquefort dans les Landes (4,7 MWc, 2022), Bagnoles dans l’Aude, Saint-Aoustrille dans l’Indre et Écarpière à Gétigné en Loire-Atlantique (respectivement 3,5, 3,9 et 15,4 MWc, toutes en 2023), ainsi que La Chapelle-aux-Choux dans la Sarthe et Lirac dans le Gard (7,7 et 4,9 MWc, en 2024). D’autres projets solaires doivent suivre. Sont annoncés pour 2027 une centrale de 16 MWc à Porcelette en Moselle et deux projets agrivoltaïques dans le Tarn, à Viviers-lès-Montagnes (21,6 MWc) et à Montans (13,6 MWc).

Côté molécules, c’est-à-dire l’hydrogène et les carburants produits à partir d’électricité, les projets changent d’échelle. CarlHyng, à Carling en Moselle, prévoit 300 MWe de production d’hydrogène entre 2027 et 2030. DEZiR, à Rouen, vise 400 MWe pour des carburants de synthèse en 2029. OrCHyDé, à Origny-Sainte-Benoîte dans l’Aisne, doit produire de l’e-méthanol avec 170 à 270 MWe, également à l’horizon 2029. Ces usines consommeront à elles seules bien plus d’électricité que l’ensemble des centrales solaires du groupe. Leur capacité à moduler leur consommation selon l’état du réseau sera donc décisive.