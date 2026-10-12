Isère : le groupe King Jouet ouvre une boutique dédiée aux adultes à Lille

Le groupe King Jouet ouvre un nouveau point de vente de 300 m² dédié aux adolescents et adultes passionnés par les jouets et jeux à Lille.

Baptisé "King’Dultes", le nouveau magasin du groupe King Jouet, dont le siège social se trouve à Voiron (Isère), est entièrement dédié aux adolescents et aux adultes passionnés par les jeux et les jouets. Il a ouvert ses portes au rez-de-chaussée du centre commercial Westfield Euralille, à Lille.

Sur près de 300 m², les clients peuvent retrouver des LEGO pour adultes, des figurines de collection, des jeux de société, des puzzles ou encore des objets de déco et des véhicules miniatures. "King’Dultes rassemble vos univers cultes : Harry Potter, Star Wars, Marvel, Naruto, One Piece, les classiques du jeu vidéo et toutes les licences qui font vibrer la pop culture", promet l’enseigne. La boutique est ouverte du lundi au samedi, de 9 h 30 à 20 heures.

Spécialiste de la distribution de jeux et jouets depuis plus de 30 ans, King Jouet propose plus de 20 000 références de jouets dans plus de 380 points de vente, succursales et affiliés, regroupés sous la marque King Jouet.