Actualité
Magasin King Jouet près de Lyon. Image d’illustration Google Maps

Isère : le groupe King Jouet ouvre une boutique dédiée aux adultes à Lille

  • par LR

    • Le groupe King Jouet ouvre un nouveau point de vente de 300 m² dédié aux adolescents et adultes passionnés par les jouets et jeux à Lille.

    Baptisé "King’Dultes", le nouveau magasin du groupe King Jouet, dont le siège social se trouve à Voiron (Isère), est entièrement dédié aux adolescents et aux adultes passionnés par les jeux et les jouets. Il a ouvert ses portes au rez-de-chaussée du centre commercial Westfield Euralille, à Lille.

    Sur près de 300 m², les clients peuvent retrouver des LEGO pour adultes, des figurines de collection, des jeux de société, des puzzles ou encore des objets de déco et des véhicules miniatures. "King’Dultes rassemble vos univers cultes : Harry Potter, Star Wars, Marvel, Naruto, One Piece, les classiques du jeu vidéo et toutes les licences qui font vibrer la pop culture", promet l’enseigne. La boutique est ouverte du lundi au samedi, de 9 h 30 à 20 heures.

    Spécialiste de la distribution de jeux et jouets depuis plus de 30 ans, King Jouet propose plus de 20 000 références de jouets dans plus de 380 points de vente, succursales et affiliés, regroupés sous la marque King Jouet.

    à lire également
    De la Première Guerre mondiale à la Révolution : trois conférences pour découvrir l'histoire de la Drôme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Danse : des mondes virtuels toxiques 12:32
    De la Première Guerre mondiale à la Révolution : trois conférences pour découvrir l'histoire de la Drôme 11:54
    Isère : le groupe King Jouet ouvre une boutique dédiée aux adultes à Lille 11:17
    Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon 10:42
    Le groupe de K-pop Ateez annonce un concert à Lyon en 2027 10:00
    d'heure en heure
    Mouvement lycéen en direct : l'université Lyon 2 bloquée, 27 établissements impactés et 13 interpellations 09:07
    plan Loup
    Isère : 54 brebis tuées dans une attaque de loups dans le Vercors 08:44
    De la douceur avant un net coup de froid : quelle météo à Lyon cette semaine ? 08:20
    "Nous n’avons pas le droit à l’erreur" : Van Styvendael appelle Glucksmann à rassembler 08:03
    L'Asvel rejoint Dijon en tête après sa victoire contre Roanne 07:44
    Numérique : à Chalon-sur-Saône, la CCI veut passer de la tendance à la pratique 07:30
    Lyon soleil
    Un lundi ensoleillé à Lyon, de 7 à 20 degrés attendus 07:14
    Emmanuel Imberton
    Suppression du RSJ : "Que chaque jeune puisse trouver un emploi", promet Emmanuel Imberton 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut