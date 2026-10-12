La campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 débute ce mardi dans le Rhône

La campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 débute ce mardi 13 octobre en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme chaque année, les personnes à risque et celles âgées de 65 ans et plus sont prioritaires.

Ce mardi 13 octobre, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes lance sa campagne de vaccination contre les virus de la grippe et du Covid-19 pour la saison 2026-2027. Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes figurent parmi les publics prioritaires. La vaccination est également recommandée à l’entourage de ces publics.

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Plus de 3 000 hospitalisations liées à la grippe l’hiver dernier

Si l’épidémie de grippe 2025-2026 a été plus courte que la précédente, son impact hospitalier est resté important. Selon les derniers chiffres publiés par l’ARS, elle a duré près de neuf semaines, avec un pic observé fin décembre 2025. Au total, 12 537 passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal ont été enregistrés dans la région. Parmi eux, 3 068 ont été suivis d’une hospitalisation. 71% des hospitalisations après un passage aux urgences concernaient des personnes âgées de 65 ans et plus. Le Covid-19 a, de son côté, connu une vague entre début septembre et fin octobre 2025, avant une baisse des cas durant l’hiver. Cette vague a entraîné 1 955 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 dans la région.

L’an passé, près de 1,2 million de personnes à risque ont été vaccinées contre la grippe dans la région lors de la saison précédente. Chez les personnes de 65 ans et plus, la couverture vaccinale a atteint 56,4%, en hausse de 3,1 points sur un an, mais encore inférieure à l’objectif national fixé à 75%. Elle reste également faible parmi les professionnels de santé et du médico-social. Selon l’ARS, seul un professionnel sur quatre en Ehpad était vacciné contre la grippe la saison dernière, et moins de 5% contre le Covid-19.

Les deux vaccins administrables le même jour

Les vaccinations contre la grippe et le Covid-19 peuvent être réalisées au cours d’une même séance. Pour la campagne 2026-2027, cinq vaccins contre la grippe sont disponibles : Flucelvax, Influvac, Vaxigrip, Efluelda et Fluad. Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les vaccins Efluelda, à dose élevée, et Fluad sont recommandés. Contre le Covid-19, le vaccin proposé est Comirnaty XFG. Il existe en version adulte à partir de 12 ans et en version pédiatrique pour les enfants de 6 mois à 11 ans.

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