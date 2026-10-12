AUM-Biosync fête ses 10 ans en lançant un programme de bourses pour les enfants de sapeurs-pompiers

À l’occasion de ses 10 ans, AUM Biosync a fait un don de 50 000 euros à l’Œuvre des Pupilles Orphelins et au Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France

Dix ans, trois bourses, cinq années d’accompagnement : AUM-Biosync, la start-up de Saône-et-Loire qui veille sur les sapeurs-pompiers, s’engage désormais pour l’avenir de leurs enfants.

Toutes les sept secondes, quelque part en France, des sapeurs-pompiers partent en intervention. En 2025, ils ont réalisé 4,89 millions d’opérations de secours, un chiffre en hausse de 3 % sur un an, et les appels au 18 ou au 112 ont frôlé les 20 millions Accident de la route, malaise cardiaque, incendie en pleine nuit : ils sont là à toute heure. Et la plupart ne sont pas des professionnels. Sur les 256 400 sapeurs-pompiers que compte le pays, près de 199 000 sont des volontaires qui jonglent entre leur métier leur famille et leurs gardes. Un engagement qui a un prix. Quand l’un d’eux disparaît ce sont souvent des enfants qui restent. C’est pour eux qu’une entreprise mâconnaise qui fête cette année ses dix ans a décidé de s’engager.

Fondée en 2016 par des passionnés, AUM-Biosync accompagne les services d’incendie et de secours face aux problématiques complexes qu’ils rencontrent aujourd’hui (complémentarité des unités territoriales lors des opérations d’envergure, gestion des effectifs volontaires et professionnels, prévention de la fatigue ou encore évolution du volume et de la nature des interventions liée au changement climatique et au vieillissement de la population).

Installée à Mâcon, l’entreprise se présente comme une deeptech spécialisée dans les rythmes biologiques, les systèmes complexes, l’algorithmique haute performance et l’intelligence artificielle, dont les membres sont aussi, pour certains, sapeurs-pompiers, médecins ou gendarmes en activité.

Ses fondateurs sont des universitaires et des ingénieurs issus de grandes universités françaises, forts d’expériences internationales (MIT, Université du Texas, projets offshore de haute technologie) et également engagés comme sapeurs-pompiers volontaires réservistes de la police ou réservistes militaires. À travers ses solutions OPTeam, OPSReady et Orbe, AUM-Biosync traduit la complexité des calculs liés à l’activité opérationnelle des secours sur tout un territoire en logiciels accessibles fondés sur une intelligence artificielle explicable, afin d’aider les services à rendre leurs besoins lisibles auprès des élus et des financeurs.

"Soutenir celles et ceux qui s’engagent est la raison d’être d’AUM-Biosync."

Marc Riedel, président d’AUM-Biosync

C’est à l’occasion de son dixième anniversaire que l’entreprise a annoncé, début octobre, sur son stand du Mondial Secours Protection, en Haute-Savoie Mont-Blanc, le lancement du programme de bourses d’études Commandant Claude Vidal. Trois jeunes recevront chacun 5 000 euros par an, pendant cinq ans, pour mener des études scientifiques.

Concrètement, AUM-Biosync verse 50 000 euros à l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France et 25 000 euros aux Œuvres sociales des pompiers de Paris (ADOSSPP). David Brunner, vice-président de l’Œuvre des Pupilles, est venu recevoir symboliquement la donation sur le stand, tandis que Philippe Durieux, directeur général de l’ADOSSPP, assistait à l’annonce du programme lors du cocktail d’anniversaire.

Le dispositif ne se limite pas à un soutien financier, pourtant essentiel pour des cursus longs. Pendant toute la durée du programme, les lauréats bénéficieront d’un mentorat assuré par l’équipe d’AUM-Biosync, composée majoritairement de docteurs, d’enseignants et de chercheurs habitués à encadrer des étudiants. Ce suivi ,fondé sur des rendez-vous réguliers, portera sur les dimensions scientifique académique et professionnelle de leur parcours. Le programme démarrera à la rentrée 2027 et une nouvelle promotion de lauréats sera accueillie en 2032.

Pour Marc Riedel, président d’AUM-Biosync, cette initiative s’inscrit dans la raison d’être de l’entreprise. "Les sapeurs-pompiers donnent leur temps et leur attention au service des autres. Soutenir celles et ceux qui s’engagent est la raison d’être d’AUM-Biosync. Avec ce programme de bourses nous avons voulu donner à notre tour et inscrire cet engagement dans la durée."

Il espère aussi que la démarche incitera d’autres entreprises à rejoindre le dispositif.