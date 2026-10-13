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Photo d’illustration.

Lyon : la ligne D du métro en panne ce mardi à cause d'un problème informatique

  • par Vincent Guiraud

    • La ligne D du métro lyonnais est partiellement à l'arrêt ce mardi. La reprise du trafic est estimée à 11h.

    Grosse galère en perspective ce mardi matin dans les transports en commun lyonnais. Si la nouvelle journée de mobilisation lycéenne devrait une nouvelle fois impacter le réseau TCL, avec notamment une manifestation qui partira à 10h depuis la place Guichard, le métro D est partiellement à l'arrêt.

    Depuis l'ouverture de la ligne, les TCL indique qu'un "défaut du système informatique empêche la ligne de circuler normalement". Le métro D circule uniquement de Gare de Vaise à Saxe-Gambetta. Les stations entre Garibaldi et Gare de Vénissieux ne sont pas desservis.

    Des bus relais sont mis en place entre Saxe et Vénissieux, tandis que la reprise du trafic est estimée, pour l'heure, à 11h.

    A noter également que des travaux de modernisation impacte depuis le 5 octobre, et jusqu'au 24 novembre, cette ligne D. Les lundis et mardi, à partir de 21h20, le métro D circule uniquement de Gare de Vaise à Saxe-Gambetta.

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