L’examen annuel du funiculaire F1 se déroulera cette année du 17 octobre au 1er novembre. En parallèle, le funiculaire F2 renforcera sa desserte.

Il est attendu chaque année entre la fin des Nuits de Fourvière et le lancement de la Fête des Lumière, le grand contrôle du funiculaire F1 est de retour. Du 17 octobre au 1er novembre, la ligne reliant le Vieux-Lyon à Saint-Just sera complètent à l’arrêt afin qu’un technicien d’inspection annuelle (TIA) agréé par l’État procède aux vérifications obligatoires.

Ce contrôle sera l’occasion de vérifier, l’infrastructure de la ligne (tunnel, stations, fosses), les composants de voie (rails, traverses…), le matériel roulant ainsi que les équipements électriques et de sécurité. Le système de freinage est particulièrement surveillé, avec des essais réalisés avec une charge totale pouvant atteindre 21 tonnes. À titre de comparaison, cela représente plus de la moitié du poids d’une rame de tramway de 32 mètres circulant sur le réseau TCL, indique-t-on dans un communiqué.

En parallèle, et pour accompagner les voyageurs, le funiculaire F2, reliant le Vieux-Lyon à Fourvière, assurera une desserte renforcée avec une augmentation des fréquences. Des solutions de remplacement seront également mises en place pour limiter les impacts sur les trajets quotidiens et maintenir l’accès au plateau de Saint-Just.

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