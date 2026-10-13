Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

C'est une journée relativement nuageuse qui attend Lyon et son agglomération lyonnaise ce mardi 13 octobre avec des températures qui atteindront les 20 degrés au meilleur de la journée.

Au lendemain d'une journée franchement ensoleillée, ce mardi 13 octobre s'annonce plus nuageux. Le soleil alternera avec de nombreux nuages débordant du nord-ouest, pouvant donner quelques gouttes la nuit prochaine.

Côtés températures, il fait seulement 7 degrés ce mardi matin mais le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.