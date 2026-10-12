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Les voies du tramway bloquées à Lyon 1 sur le campus de la Doua ce mercredi 7 octobre 2026. @ Lyon Capitale

Mouvement lycéen en direct : l'université Lyon 2 bloquée, 22 établissements impactés

  • par Vincent Guiraud
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    • Pour la troisième semaine consécutive le mouvement lycéen se poursuit à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Suivez en direct l'évolution de la situation tout au long de la journée.

    8h55 : L'université Lyon 2 bloquée

    L'université Lyon 2 n'accueille par d'étudiants ce lundi 12 octobre, la faute à un blocus organisé sur les campus de la fac lyonnaise. Un mail a été envoyé ce lundi matin aux étudiants pour leur indiquer que les cours étaient annulés ce lundi.

    8h40 : 22 établissements impactés

    Ce lundi matin, 22 établissements dans le département du Rhône sont impactés par la mobilisation lycéenne. Des rassemblements ont notamment eu lieu au lycée Martinière de la Duchère, au lycée Laccasagne à Lyon ou encore au lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône.

    Lire aussi : Mobilisation lycéenne : la rectrice et le préfet du Rhône réunissent les représentants des élèves

    8h30 : la vente de carburant et de mortiers interdite dans le Rhône

    Face aux violences survenues lors des mobilisations lycéennes, la préfecture du Rhône a pris deux arrêtés pour les lundi 12 et mardi 13 octobre. De 6 h à 20 h, l'achat, la vente à emporter et le transport de carburant en récipient portable sont interdits, sauf nécessité justifiée. L'achat, la vente et l'utilisation de certains artifices pyrotechniques sont également prohibés dans tout le département, sauf exceptions prévues par l'arrêté.

    A lire aussi : Lyon : après les incidents au lycée Édouard Herriot, Fabrice Pannekoucke dénonce "un déchaînement de violence"

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