Numérique : à Chalon-sur-Saône, la CCI veut passer de la tendance à la pratique

Lundi 12 octobre, la CCI Côte-d’Or Saône-et-Loire organise son Digital Day dans ses locaux chalonnais. Au menu, une étape du Tour France Num le matin, des rencontres entre dirigeants et professionnels du numérique l’après-midi. Objectif : montrer ce que l’IA, la cybersécurité ou l’automatisation changent réellement au quotidien d’une entreprise.

L’intelligence artificielle n’est plus un sujet réservé aux grands groupes. Selon le dernier baromètre France Num, 40% des TPE-PME utilisent au moins une solution d’IA en 2026, soit 14 points de plus qu’en 2025. Ce taux grimpe même à 53% dans les PME.

Mais derrière ces chiffres, une question demeure pour de nombreux dirigeants : par où commencer et pour quels bénéfices concrets ? C’est précisément à cette interrogation que veut répondre le Digital Day, organisé lundi 12 octobre par la CCI Côte-d’Or Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône.

La journée débutera à 8h30 par une étape du Tour France Num qui réunira entreprises et experts autour de trois enjeux : intelligence artificielle, cybersécurité et sobriété numérique.

Les interventions démarreront à 9h avec témoignages, échanges et ateliers pour confronter les grandes tendances aux réalités du terrain. Côté IA, des exemples d’applications seront présentés pour montrer comment alléger certaines tâches et gagner en efficacité. La sobriété numérique sera abordée sous l’angle des pratiques permettant d’utiliser les outils tout en maîtrisant leur impact.

La cybersécurité, préoccupation majeure

La cybersécurité, elle, s’impose comme une préoccupation majeure. Au cours des douze derniers, mois 39% des TPE-PME ont subi au moins un incident cyber et plus de la moitié des dirigeants (53%) redoutent une perte de données ou un piratage. Le Tour France Num s’inscrit dans le dispositif national du même nom. Piloté depuis 2018 par la Direction générale des Entreprises, France Num accompagne la transformation numérique des TPE et PME, en s’appuyant sur quelque 70 partenaires, dont les chambres consulaires, et sur plus de 4 000 experts référencés les "Activateurs France Num" .

À partir de 13h30, le format change avec CCI Link. Les dirigeants pourront rencontrer directement des professionnels du numérique pour échanger sur leurs besoins. Les participants auront l’occasion de présenter leurs projet,s d’exposer leurs difficultés et de repérer les outils adaptés au fil de cinq espaces thématiques (pilotage et gestion marketing et visibilité digitale, automatisation et IA outils et infrastructures, et enfin cybersécurité et protection des données). Une approche qui colle aux attentes des entreprises : 78% des TPE-PME déclarent avoir des projets numériques pour 2026-2027, en particulier liés à la réforme de la facturation électronique aux logiciels à la formation et à l’IA.

Au-delà des outils, l’ambition de la CCI est de montrer comment le numérique se traduit concrètement dans les entreprises du territoire à travers leurs usages leurs expériences et leurs projets. L’événement bénéficie du soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté de Kapnumerik et de France Num.