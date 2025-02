Une nouvelle télécabine pour la Mer de Glace

La nouvelle télécabine de la Mer de Glace, située sur le site du Montenvers, est ouverte depuis le 3 février dernier.

L’inauguration officielle de la télécabine de la Mer de Glace a eu lieu, hier, mardi 18 février, plus d’un an après sa mise en service. Ce retard s’explique des tensions entre la Compagnie du Mont-Blanc et l’exploitant du train du Montenvers, ainsi que des travaux de finition réalisés en automne dernier.

L’événement a également été marqué par la présence des familles des deux ouvriers décédés lors de la construction de cette installation le 27 juillet 2022. La Compagnie du Mont-Blanc a souhaité rendre hommage à ces travailleurs qui ont contribué à ce projet de grande envergure.

Un projet clé pour la haute montagne

Avec la fonte du glacier, l’accès à la Grotte de Glace et aux remontées mécaniques devenait de plus en plus difficile, nécessitant l’ajout de nombreux escaliers. Skieurs et visiteurs devaient affronter 580 marches pour rejoindre les installations, rendant le site moins accessible.

Afin de remédier à cette contrainte, la municipalité de Chamonix et la Compagnie du Mont-Blanc ont décidé de moderniser l’infrastructure en remplaçant l’ancienne télécabine. La nouvelle installation comprend 16 cabines de 10 places, soutenues par six pylônes, et peut transporter jusqu’à 1500 personnes par heure sur un parcours de 581 mètres comprenant un dénivelé de 203 mètres.

🚠👏 Nous inaugurions ce matin la télécabine de la Mer de Glace : un site où l’attractivité touristique rime avec prise de conscience et recherche scientifique.



🧐 Car le tourisme ne doit pas être une simple consommation du paysage, mais une opportunité de sensibilisation. pic.twitter.com/ow4Q5MqH34 — Xavier Roseren (@XavierRoseren) February 18, 2025

Cette nouvelle télécabine est un élément essentiel pour l’accès à la haute montagne. Elle représente un enjeu majeur pour les alpinistes ainsi que pour la préservation de ce site emblématique du tourisme montagnard. La télécabine est accessible uniquement pour les retours Vallée Blanche en montée (Glacier vers site Montenvers) de 10h30 à 16h00 et de 10h30 à 11h30 pour les alpinistes en descente. Cependant, cette remontée n’est pas encore accessible aux piétons.

