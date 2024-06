Escapades en Haute-Savoie : indémodable Chamonix

Connu pour être le berceau de l’alpinisme, Chamonix, au pied du massif du Mont-Blanc, a aussi écrit les premières pages du tourisme de montagne. Impulsé dès le XVIIIe siècle par les récits enthousiastes de deux explorateurs britanniques, qui découvrent la mer de Glace, le succès touristique de la ville ne s’est jamais démenti. Son centre historique dévoile des pépites architecturales qui racontent son essor au tournant des XIXe et XXe siècles. Si le train à crémaillère du Montenvers et l’aiguille du Midi attirent des touristes du monde entier, de petits havres de paix, comme l’alpage de Charousse, dévoilent un autre visage de la vallée, préservé des excès.

La grotte de glace © Nadège Druzkowski

Mythique mer de Glace

Depuis maintenant près de trois siècles, son nom fait rêver ! Si la mer de Glace attire toujours chaque année des milliers de visiteurs, le net recul du glacier est aussi devenu un symbole du réchauffement climatique. Il a en effet reculé d’un kilomètre et perdu 160 mètres d’épaisseur en 35 ans ! Si le spectacle de sa fonte tire la sonnette d’alarme, le site, au pied des Drus avec pour toile de fond les Grandes Jorasses, offre néanmoins un panorama grandiose.

Le train du Montenvers © Nadège Druzkowski

Son approche par le petit train rouge à crémaillère du Montenvers nous replonge dans le temps. Inauguré en 1909, ce dernier a fortement contribué à populariser le plus grand glacier de France, découvert en 1741 par les Anglais William Windham et Richard Pococke.

Autrefois baptisée glacier des Bois, l’immense langue de glace semble alors animée de véritables vagues. Mary Shelley, l’autrice de Frankenstein, qui le découvre en 1816, écrit : “L’impression qui s’en dégage est que quelque froid a subitement pétrifié les vagues et les tourbillons d’un torrent puissant.” Le Montenvers attire nombre d’auteurs et artistes célèbres tels Goethe, Chateaubriand, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Liszt ou encore George Sand.

Le refuge du Montenvers © OT Vallée de Chamonix

À deux pas de la gare, à 1913 mètres d’altitude, l’hôtel du Montenvers leur rend aujourd’hui encore hommage en attribuant à chacune de ses chambres un nom de visiteur renommé. Construit en 1880, pour héberger les premiers alpinistes et voyageurs venus visiter la mer de Glace, son charme désuet et sa douce quiétude s’apprécient en fin d’après-midi, une fois le dernier train reparti.

Un peu en contrebas, une nouvelle télécabine emporte les visiteurs à la grotte de glace, dans les entrailles du glacier. Elle est exploitée depuis 1946 par la famille Claret.

L’alpage de Charousse © Salomé Abrial / OT Vallée de Chamonix

À la découverte d’alpages préservés

À quelques minutes seulement du centre historique et de ses points d’attraction, de petits havres de paix hors du temps subsistent, tel l’alpage de Charousse.

Ici, des chalets traditionnels, dont certains datent du XVIIIe siècle, content l’histoire pastorale de la vallée. Mais surtout de superbes balades alternant marches en sous-bois et prairies s’offrent aux randonneurs.

Depuis cet été, l’accompagnateur et spé́cialiste des plantes de montagne Sé́bastien Perrier et l’artiste peintre Christophe Borrel-Ducroz unissent leurs talents et proposent des balades en montagne insolites. Une opportunité pour parfaire sa connaissance des plantes, apprendre à réaliser des croquis et des aquarelles de fleurs et végétaux sur le terrain, et repartir avec son herbier personnalisé. Plusieurs dates entre juin et octobre. À partir de 80 € par personne (de 5 à 10 pers.). De 9 h à 16 h.

Un patrimoine architectural d’une grande richesse

Traversé par la rivière de l’Arve, à 1 035 mètres d’altitude, entouré des plus hauts sommets et glaciers français, le village de Chamonix séduit très tôt une élite en quête d’aventure. La première ascension du mont Blanc a lieu en 1786. Au Montenvers, le Temple de la Nature, premier refuge en montagne, ouvre, quelques années après, en 1795.

Rapidement, les hôtels fleurissent à Chamonix pour accueillir un nombre de touristes toujours croissant, boosté par l’arrivée du chemin de fer en 1901. Observez les encadrements de fenêtres, chaînons d’angle et portes d’entrée. La plupart sont taillés dans le granite, charrié par le glacier des millénaires durant.

Une balade “Le Sentier du granite” ainsi que de passionnantes visites guidées menées par Sophie Persyn, guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc, permettent de découvrir le secteur des anciens tailleurs de pierre qui ont décoré la ville.

Architecture Art déco © Salomé Abrial / OT Vallée de Chamonix

Aux cossus hôtels de la fin du XIXe siècle, succèdent de splendides exemples Art nouveau tel la Rose du Pont (auparavant café de la Terrasse), aux délicates boiseries arrondies puis Art déco comme l’ancien magasin “Au cristal de roche”, reconverti en établissement bancaire en 1928. La beauté de ses motifs floraux en fer forgé rivalise avec la délicatesse des mosaïques de sa façade.

La Rose du Pont et son architecture Art nouveau © Corentin Leray

Le début du XXe siècle marque également l’émergence de grands palaces qui, à partir de 1950, déclinent avant d’être reconvertis.

Ne manquez pas les vitraux à l’entrée de l’église Saint-Michel, au joli clocher à bulbe. Réalisés en 1925, ils mettent en scène des skieurs, probable clin d’œil aux premiers Jeux olympiques d’hiver accueillis en 1924 à Chamonix, qui célèbrent d’ailleurs cette année leur centenaire avec une grande exposition.

L’église Saint-Michel © Corentin Leray

Pratique

Où loger ?

• Refuge du Montenvers, nom trompeur pour cet hôtel mythique aux 18 chambres perché à 1 913 mètres d’altitude

• Lykke, hôtel 4* aux chambres au décor naturel avec spa

• Atelier Alpenrose, chambres d’hôtes confortables dans l’ancien atelier du peintre alpin Marcel Wibault

Où se restaurer ?

• Café de la gare des Bossons, cuisine familiale dans un décor d’époque revisité

• Big sky, cuisine gourmande dans une ambiance diner à l’américaine

• La Couronne, cuisine alpine de saison

• Le Royal, nouvelle adresse du chef multi-étoilé Patrick Lenôtre

Événements

• CosmoJazz, festival inventé et conduit par André Manoukian, concerts gratuits en altitude et en centre-ville

• 100e fête des guides de Chamonix, célébrant la plus ancienne compagnie créée en 1821, du 12 au 15 août – chamonix-guides.com

• Coupe du monde d’escalade, accès gratuit, du 12 au 14 juillet – coupe-du-monde-escalade.com

Comment s’y rendre ?

• Depuis Lyon, comptez 2 heures 30 en voiture. Comptez 3 heures en bus (direct Lyon-Chamonix)