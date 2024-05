L'immobilier lyonnais en un coup d'oeil

Tout connaître de l'actualité de l'immobilier lyonnais (promotion, bureaux, construction…) en deux minutes.

Les taux de crédit passent sous la barre des 4 %

Après plusieurs mois de hausse, les taux de crédit amorcent leur baisse. “Au 1er trimestre 2024, le taux moyen des crédits du secteur concurrentiel s’est établi à 3,99 %”, avance L’Observatoire Crédit Logement/CSA. Preuve que la tendance se retourne, les prêts sur 25 ans ont été en général accordés à “des primoaccédants modestes, des jeunes emprunteurs ou des familles nombreuses”. Pour les trois quarts d’entre eux, les taux consentis sont maintenant inférieurs à 4 %.

La baisse des prix se poursuit à Lyon

Les prix de l’immobilier lyonnais poursuivent leur baisse, enclenchée déjà début 2023, et s’établissent à 4 775 euros le mètre carré en ce début d’année, selon le réseau d’agences immobilières Laforêt qui a publié son point trimestriel du marché immobilier concernant le début de l’année 2024. C’est donc une baisse de -1,2 % par rapport au dernier trimestre de 2023. Pour les experts de Laforêt : “Cette correction des prix, bien que modérée, est un indicateur clé d’une légère reprise dans un contexte de marché toujours fragile.”

Politique de la ville : des communes restent intégrées grâce à la Métropole de Lyon

La Métropole, la Ville de Lyon et l’État ont signé le contrat de ville métropolitain 2024-2030, consacré aux 250 actions qui vont être menées dans les quartiers populaires. La nouveauté de ce plan “Engagements Quartiers 2030” est la création de “quartiers populaires métropolitains” (QPM). Il est question en réalité des vingt-huit anciens quartiers, répartis sur quinze communes, classés “Veille Active” par l’État qui auraient dû sortir de la politique de la ville en raison de leur “situation fragile” sans atteindre toutefois les difficultés des quartiers prioritaires. On compte, entre autres, les communes de Caluire-et-Cuire, Feyzin, Fontaines-sur-Saône, Irigny, Mions et Neuville-sur-Saône.

La Ville renouvelle sa charte du ravalement de façade

La Ville de Lyon et ses quatorze partenaires ont signé la nouvelle charte du ravalement de façade. Si celle-ci n’est pas nouvelle, son renouvellement permet d’y inclure les enjeux et technologies actuels. On y retrouve notamment l’injection de coulis de chaux naturelle pour colmater les fissures ou la reprise des appuis en pierre, ainsi que des dispositions sur l’isolation des planchers, murs et toitures. De quoi donner des solutions aux propriétaires, notamment dans le périmètre Unesco de Lyon.

3 600 logements sociaux raccordés au chauffage urbain en 2027

Pour favoriser la transition écologique, la Métropole de Lyon, Est Métropole Habitat et Dalkia, filiale d’EDF spécialisée dans les services énergétiques, ont signé un protocole d’engagement afin de raccorder près de 3 600 logements sociaux de Villeurbanne et Saint-Priest au chauffage urbain. Le coût est estimé à 5,8 millions d’euros, financé “à hauteur de 75 % par l’aide Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) et 25 % par Est Métropole Habitat”, précise la collectivité. De quoi réduire de 30 % les consommations d’énergie, soit entre 300 et 700 euros d’économie par ménage.

Logement et sans-abrisme : une nouvelle foncière solidaire

Depuis douze ans, le programme Logement d’Abord lutte contre le sans-abrisme, cofinancé par l’État et les collectivités, en direction des personnes en situation de très grande fragilité. Un programme soutenu par la Métropole de Lyon depuis 2018, mais qui peine à se déployer au-delà du parc social. Pour cette raison, la Métropole change de braquet et lance une structure chargée d’acquérir des logements, de les conventionner avant de confier leur gestion à des associations sociales. La préfiguration de la structure est prévue pour cette année et sera entièrement financée par la Métropole de Lyon.