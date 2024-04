Ce mercredi, la Métropole de Lyon signe un protocole d’engagement portant sur le raccord de 3 600 logements sociaux de Villeurbanne et Saint-Priest au chauffage urbain. Les travaux s’étaleront entre 2025 et 2027 pour un coût total de 5,8 millions d’euros.

Pour favoriser sa transition écologique, la Métropole de Lyon, Est Métropole Habitat et Dalkia, filiale d’EDF spécialisée dans les services énergétique, signent ce mercredi un protocole d’engagement afin de raccorder près de 3 600 logements sociaux de Villeurbanne et Saint-Priest au chauffage urbain. Parmi ces habitations, environ 3 100 logements sont situés à Saint-Priest et 400 à Villeurbanne.

Le raccordement s’étalera de 2025 à 2027 pour un coût estimé à 5,8 millions d’euros, financé "à hauteur de 75 % par l’aide Certificat d’Économie d’Énergie (CCE) et 25 % par Est Métropole Habitat", précise la collectivité dans un communiqué publié ce matin.

8 000 logements raccordés d’ici 2027

Avec cette nouvelle opération, la Métropole de Lyon espère réduire de "30 % les consommations d’énergie par rapport à 2000 d’ici 2030" et "doubler la production locale d’énergies renouvelables et de récupération." Pour Est Métropole Habitat, d’ici 2027, ce seront 8 000 logements qui seront raccordés au réseau de chauffage urbain, soit "plus de 70 % de leurs logements en chauffage collectif", précise encore la Métropole de Lyon, permettant ainsi d’atteindre "leurs objectifs 'trajectoire zéro carbone.'"

"Ces 3 600 logements profiteront ainsi d’une énergie renouvelable et moins chère. Les habitants pourront ainsi réaliser entre 30 et 50 % d’économie soit entre 300 et 700€/an par ménage. Ces nouveaux raccordements sont un exemple de la transition écologique et socialement juste que nous mettons en œuvre sur la Métropole", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

