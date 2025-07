Romans-sur-Isère : Saint Jean inaugure son nouveau siège

L'entreprise Saint Jean, connue pour ses ravioles et ses quenelles, vient d'inaugurer son nouveau siège social à Romans-sur-Isère.

C’est un agrandissement de taille. La maison Saint Jean, fleuron agroalimentaire drômois depuis 90 ans, vient d’inaugurer à Romans-sur-Isère son tout nouveau siège social. Baptisé "Unisson", le bâtiment de 3 400 m², est conçu par le cabinet SOHO et aménagé par KORUS. Il accueille près de 360 collaborateurs et regroupe les équipes administratives et les équipes de production.

Le projet est également pensé pour améliorer les conditions de travail tout en affirmant une architecture respectueuse de son environnement. Bardé de bois, inspiré des séchoirs à noix dauphinois, le bâtiment est coiffé d’une toiture végétalisée. Il bénéficie aussi d’un système de chauffage alimenté par la chaleur fatale de l’usine de pâtes fraîches attenante. De plus, le site est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le chantier, s’inscrit dans une dynamique de réhabilitation plutôt que d’artificialisation. Près de 30 000 m² de friches industrielles ont été dépolluées, 9 600 tonnes de gravats réemployées, et les sols épargnés.

Cette opération fait aussi partie d’un plan d’extension plus large incluant une nouvelle unité de production de 7 500 m² et une plateforme logistique de 4 500 m². Les travaux ont été réalisés à 98 % par des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 % sont issues de la Drôme.

C'est un projet qui veut allier tradition gastronomique, innovation sociale et responsabilité environnementale. La maison Saint Jean, par ce choix, réaffirme "on ancrage local et sa vision durable de l’industrie agroalimentaire".

