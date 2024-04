La Métropole, la Ville de Lyon et l’État ont signé, ce vendredi 12, le contrat de ville métropolitain 2024-2030. 28 communes de l’agglomération lyonnaises rejoignent le nouveau dispositif "quartiers populaires métropolitains."

La Métropole de Lyon dévoile sa politique de la ville pour 2024-2030. Ce vendredi, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, était en visite dans le Rhône. L’occasion pour elle de se rendre ce midi à la Métropole de Lyon pour la signature du nouveau Contrat de ville métropolitain "Engagement Quartiers 2030", consacré aux 250 actions qui vont être menées dans les quartiers populaires.

Lire aussi : "La pauvreté, ce n'est pas que la mère qui vit seule avec ses enfants en QPV"

28 communes dans le dispositif "quartiers populaires métropolitains"

La nouveauté de ce plan "Engagement Quartiers 2030" est la création de "quartiers populaires métropolitains" (QPM). Il est question en réalité des 28 anciens quartiers répartis sur 15 communes classés "Veille Active" par l’État qui auraient dû sortir de la politique de la ville en raison de leur "situation fragile sans atteindre toutefois les difficultés des QPV."

Ces communes bénéficieront d’une attention particulière de la part des différents partenaires, et l’État pourra intervenir "exclusivement par le droit commun", a précisé Sabrina Agresti-Roubache. Parmi elles, six ont été rattachées exclusivement au titre de QPM. Il s’agit des communes de Caluire-et-Cuire, Feyzin, Fontaine-sur-Saône, Irigny, Mions et Neuville-sur-Saône. Les autres communes concernées à la fois par la géographie Politique de la Ville et des QPM sont celles de Décines, la Mulatière, Lyon, Oullins-Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest et Vénissieux.

Lire aussi : A Ecully et La Mulatière, de nouveaux quartiers classés en politique de la ville

Une augmentation de 13 % alloué au budget

Ce nouveau plan intègre par ailleurs les nouveaux quartiers classés en politique de la ville dévoilés en janvier dernier (QPV), portant le total à 43 quartiers répartis sur 17 communes, contre 37 auparavant. Parmi eux, 29 ont vu leur périmètre modifié et 8 nouveaux quartiers ont été classés. Notamment les quartiers Berthaudière-Sablons-Cornavent à Décines, Les Sources - Le Pétrolier à Écully, Le Roule - Cadière à la Mulatière et Oullins-Pierre-Bénite, Laënnec à Lyon, Les Marronniers, La Borelle et Monery à Vénissieux et enfin, Le Peronnet à Vernaison. Seul le quartier de La Source à Neuville-sur-Saône sort du classement, mais bénéficiera encore des 2,5 % du budget QPV alloué aux quartiers sortants.

Au total, ce sont donc près de 180 000 habitants concernés, soit 13 % de plus par rapport à la dernière révision réalisée en 2014. Une hausse de la population prise en compte par la collectivité. "Malgré un contexte budgétaire défavorable, (…) nous avons décidé d’augmenter le budget la de Métropole de Lyon proportionnellement à cette hausse, et j’espère Madame la Ministre, que l’État fera de même", a déclaré Bruno Bernard, président de la Métropole.

Signature du Contrat de Ville Métropolitain 2024/2030. ©CM

Un plan d’actions en six axes

"C'est dans nos quartiers qu'est née la politique de la ville, parfois dans la violence, mais toujours dans l'espoir de l’égalité", a insisté Bruno Bernard. C’est la raison pour laquelle l’"Engagement Quartiers 2030" a été pensé en six axes pour et par les habitants de ces quartiers. Ainsi, l’accès aux droits et aux services est une priorité pour la collectivité qui souhaite valoriser les lieux d’accueil, simplifier les accès aux droits et sensibiliser "plus fortement" aux discriminations et à l’égalité. La sécurité également, alors que les préoccupations des habitants des QPV sont à 55% la délinquance, 50 % le bruit et 46 % l’environnement.

"C'est dans nos quartiers qu'est née la politique de la ville, parfois dans la violence, mais toujours dans l'espoir de l’égalité." Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon Tweet

Le troisième axe prioritaire est celui de l’accès à l’emploi. Objectif, ramener de l’emploi et de la confiance dans ces quartiers populaires. "Vous n’êtes pas seuls (…) nous devons tisser davantage de lien entre le secteur privé et les habitants", a notamment déclaré la secrétaire d’État. L’éducation, l’environnement et la santé complètent enfin cette vaste politique qui s’étalera sur les six prochaines années. La Métropole de Lyon souhaite par exemple offrir de meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage aux élèves, et ce, dès le plus jeune âge. Rééquilibrer l’offre de logements, s’adapter au dérèglement climatique et offrir un meilleur accès aux personnes en situation de handicap. Favoriser enfin le tissu social grâce aux rôles des associations, le sport et la culture.

Bruno Bernard a salué "l’excellente collaboration avec les services de l’État", tandis que Sabrina Agresti-Roubache estime que ce contrat représente "un nouvel avenir" qui "correspond à [sa] vision de la ville."

Lire aussi : Le quartier de la Saulaie à Oullins transformé à horizon 2033