Sans-abrisme : la Métropole de Lyon mise sur une foncière solidaire

Face à la difficulté de mobiliser le parc immobilier privé, la Métropole de Lyon investit dans la coopérative SNL Prologue pour lutter contre le sans-abrisme.

Depuis douze ans, le programme Logement d’Abord lutte contre le sans-abrisme, co-financé par l’État et les collectivités, permet ainsi aux personnes en situation de très grande fragilité sociale de pouvoir passer directement de la rue à un logement. Un programme soutenu par la Métropole de Lyon depuis 2018, mais qui peine à se déployer au-delà du parc social. C’est pour cette raison que la collectivité a décidé d’investir dans la foncière solidaire Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) Prologues afin de lutter contre le sans-abrisme.

Lire aussi : Sans-abrisme à Lyon : les adjoints aux Solidarités de plusieurs villes interpellent le gouvernement

Une préfiguration pour 2024

Cette structure partenariale a pour objectif "d’acquérir des logements sur le territoire métropolitain, de les rénover en mobilisant les financements de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et de la Métropole destinés aux propriétaires privés et aux organismes agréés, puis de les conventionner", détaille la collectivité. La gestion des logements sera ensuite confiée à des associations partenaires de la Métropole de Lyon.

La préfiguration de la structure est prévue pour cette année et sera entièrement financée par la Métropole de Lyon grâce aux recettes issues du projet européen EaSI et par SNL. L’objectif est aussi d’aboutir à terme à la création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). La Métropole de Lyon a également proposé sa candidature à l’appel à projets européen "Social innovation practices to combat homelessness" ("Innovation sociale pour lutter contre le sans-abrisme", Ndlr) afin de "financer des politiques innovantes pour prévenir et lutter contre le sans-abrisme et l’exclusion liée au logement", détaille toujours la collectivité.

Lire aussi : Sans-abrisme : contraints de "trier jusqu'à l'abject", les acteurs de la solidarité poussent un cri d'alerte

"La Métropole de Lyon entend jouer pleinement son rôle en activant sur son territoire une foncière solidaire avec SNL Prologues et les partenaires du Logement d’abord, afin d’aller chercher des solutions de logement dans le parc privé, et ainsi faire progresser le dispositif en mobilisant un soutien et des financements au niveau européen", a déclaré Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement et de l’habitat.