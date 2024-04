Afin notamment de répondre aux enjeux climatiques et aux attentes des Lyonnais, la Ville renouvelle sa Charte du ravalement de façade.

La Ville de Lyon et ses 14 partenaires signaient ce mercredi la nouvelle Charte du ravalement de façade. Dans le cadre de sa démarche Lyon 2030, la collectivité souhaite en effet accompagner les acteurs de l'immobilier vers des rénovations vertueuses. Si la charte n'est pas nouvelle, son renouvellement permet d'y d'inclure les enjeux et technologies actuels. Il s'agit notamment d'adapter le parc immobilier vieillissant aux changements climatiques. "Nous devons adapter Lyon pour conserver une ville patrimoniale habitée, vivante et vivable", insistait ce matin le maire Grégory Doucet.

Des pathologies nombreuses et récurrentes

Une grande partie du bâti lyonnais présente aujourd'hui des pathologies impactant le confort et le cadre de vie des habitants. Entre les immeubles vétustes, ceux salis par le temps et les passoires énergétiques, le ravalement de façade est un véritable défi. La Ville entend ainsi préserver son patrimoine classé et le mettre en valeur. "Tout en l'adaptant aux transformations du climat et aux nouvelles attentes de la population", précise Grégory Doucet.

Ces pathologies concernent tant le bâti ancien que le récent. Par exemple, les vieilles façades enduites à la chaux présentent souvent des altérations des pierres de taille. L'usure du temps facilite également la présence de moisissure ou de parasites naturels. De plus, les façades d'un certain nombre d'immeubles ont été peintes au plomb, ce qui présente un risque pour la santé. Et c'est sans compter sur les défauts d'étanchéité et infiltrations d'eau.

"Il nous faut répondre aux attentes des habitants, nous leur devons confort et esthétisme" Grégory Doucet, maire de Lyon Tweet

Ainsi, la Ville de Lyon et ses partenaires ont dressé un cahier méthodologique listant les traitements à apporter. On y retrouve notamment l'injection de coulis de chaux naturelles pour colmater les fissures ou la reprise des appuis en pierre. Ainsi que l'isolation des planchers, murs et toitures. Mais il ne s'agit pas seulement de rénover le bâti, il faut aussi lui rendre ou entretenir son esthétisme. Le centre historique de Lyon reste en effet classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. "Il nous faut répondre aux attentes des habitants, nous leur devons confort et esthétisme", s'engage le maire. La Ville et ses partenaires prévoient donc la réfection des décors des façades, la repeinte des portes ou encore la reprise des serrures.

Rénover pour améliorer la qualité de vie

Les nombreux acteurs du projet offrent ainsi des solutions aux privés pour la rénovation de leurs bâtiments. Ils proposent un certain nombre d'aides et accompagnements pour faciliter les démarches et limiter leur coût. La Fondation du Patrimoine possède par exemple un label, lequel permet de défiscaliser les travaux à 50%. L'organisme propose aussi une subvention de 2% du montant des travaux.

Par cette charte, la municipalité entend avant tout améliorer la qualité de vie des Lyonnais. Un défi majeur à l'heure où les étés sont de plus en plus chauds et les hivers toujours froids. Le ravalement de façade est en effet un outil majeur pour adapter la ville à ces changements climatiques. Mais aussi pour assurer la transition écologique et rendre Lyon toujours plus attractive. Une mission que la mairie accomplit aux cotés notamment de la Métropole, la Fondation du patrimoine, la FNAIM et l'Ordre des Architectes.

