Le ministre a notamment salué les performances de l'entreprise Sunaero, basée à Genay, ainsi que celles de la société ThermiLyon, spécialisée dans le traitement thermique. Deux acteurs qui, selon lui, "démontrent le dynamisme économique et industriel de la région". Il a également souligné que "leur savoir-faire à destination de l'aéronautique civil et militaire est précieux et doit être valorisé".

80 entreprises de la région représentées au salon

Pas moins de 80 entreprises implantées en Auvergne-Rhône-Alpes se sont rendues au salon sur la semaine afin de soutenir et valoriser son écosystème aéronautique et spatial. La Région a, pour l'occasion, annoncé la création d'un fonds d'investissement dédié à l'industrie de défense à hauteur de 100 millions d'euros.