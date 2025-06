C'est officiel, le G7 2026 se déroulera en Haute-Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le prestigieux Hôtel Royal d'Evian, qui a par le passé été le théâtre de grades négocations internationales.

C'est le retour d'Evian sur la scène internationale. Le 17 juin 2025, Emmanuel Macron a annoncé sur X avoir choisi l'Hôtel Royal d'Evian, en Haute-Savoie, comme site officiel du prochain G7 qui se déroulera en juin 2026. Cet établissement prestigieux accueillera le rassemblement des chefs d'Etat pour la deuxième fois. Vingt-trois ans après le G8 élargi de 2003 qui avait accueilli21 chefs de gouvernement du monde entier.

Un emblème de la diplomatie française

Cet hôtel, situé au pied du lac Léman dans un cadre intimiste, est un lieu idéale pour les discussions diplomatiques majeures. Ainsi, ce lieu a déjà vu passé la conférence humanitaire de 1938, initiée par le président américain Franklin D. Roosevelt, dans le but de de décider du sort des réfugiés de la seconde guerre mondiale, la signature des accords d'Evian à l'issu de la guerre d'Algérie, ainsi les rencontres franco-allemandes annuelles depuis 1992.

À lire aussi : Escapades en Haute-Savoie : Évian, l’élégance

Une qualité d'accuei qui s'explique par le faste de l'hôtel

Si l'hôtel semble tout désigné pour représenter selon ses dires "l’art de recevoir à la française". C'est notamment par le luxe qu'il se propose d'incarner. En effet, cet établissement a été élu comme l’un des meilleurs hôtels du monde dans le classement des Conde Nast Traveller Reader’s Choice Award 2025. Ce palace, propose le meilleur spa de France selon Hotel and Restaurant Meetings France, ainsi que des plats concoctés par le chef étoilé Patrice Vander, seiez salles de réunion et 150 chambres et suites. De quoi contenter les chefs d'Etat qui seront présents au G7 dans un contexte où les négociations pourraient être encore tendues.