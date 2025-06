A l'occasion du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la création d'un fonds d'investissement dédié à l'industrie de défense qui sera doté de 100 millions d'euros.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes au soutien de l'industrie de la défense. Ce mercredi 18 juin, à l'occasion du salon international de l'aéronautique et de l'espace qui se tient au Bourget, Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagné de Laurent Wauquiez, son conseiller spécial, a annoncé la création d'un fonds d'investissement doté de 100 millions d'euros visant à "renforcer les capacités de production des entreprises du secteur implantées sur le territoire".

Ce fonds d'investissement s'inscrit dans un plan d'action en trois volets qui comprend également l'extension du prêt à l'innovation "pour soutenir le développement technologique des PME et ETI de défense" et le lancement d'un appel à projets de recherche et convention avec le Ministère des Armées. Un plan qui a pour principal objectif de "renforcer la base industrielle et technologique de défense (BITD) régionale".

Avec 159 entreprises régionales présentes cette année au 55e salon du Bourget, la Région Aura veut démontrer "la vitalité de son écosystème aéronautique, qui représente 3,3 milliards d'euros de chiffres d'affaires et 45 000 emplois".