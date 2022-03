"Upshot" au théâtre de Vénissieux : la rage de danser

Découverts lors du projet Babel 8.3 créé par la Maison de la danse en 2015, les danseurs lyonnais de la compagnie Relevant expérimentaient alors l’exigence de l’écriture de la danse avec le chorégraphe Abou Lagraa qui les a aidés à créer un pont entre leur hip-hop et le contemporain.

Leur talent n’avait échappé à personne et surtout pas à la Maison de la danse qui les a accompagnés dans leur formation, leurs projets artistiques et la création de leur compagnie.

Portés par l’énergie du hip-hop et sa rencontre avec d’autres disciplines, ils ont choisi comme ligne de danse d’aborder des problématiques humaines et sociales, d’interpeler et de questionner la société actuelle.

Ils le font avec Upshot, leur nouvelle pièce, qui traite de l’exclusion et de l’inclusion à travers la confrontation de l’individu au groupe. Et c’est quasiment dans la transe qu’ils transforment leurs interrogations avec des corps puissants, parfois en lutte, qui expriment la rage d’exister, de danser et d’être ensemble !

Upshot – Compagnie Relevant – Le 30 mars au théâtre de Vénissieux.