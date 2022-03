Spectacle en famille : docteur Miracle au Théâtre de Vénissieux

La méthode du Dr. Spongiak, un spectacle à voir en famille le 20 mars au théâtre de Vénissieux.

Née dans les années 20, Loïse fait le désespoir de ses parents : colères, insolences, bêtises… La fillette enchaîne les oppositions face à ses parents désemparés. Malgré moult réprimandes et punitions, rien ne change.

C’est alors qu’ils contactent le réputé Dr Spongiak, qui leur promet de remettre leur fille dans le droit chemin. Mais qui est-il vraiment ? Quelles sont ses méthodes ? Peut-on vraiment lui faire confiance ?

On apprécie particulièrement le jeu des comédiennes et du musicien, les petits films d’animation projetés en direct, et les ombres colorées manipulées à vue. Un beau spectacle très visuel, qui plaira aux petits comme aux grands.

La méthode du Dr. Spongiak – À partir de 5 ans – Le 20 mars au théâtre de Vénissieux