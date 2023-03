Théâtre : Mister Tambourine Man ou l’éloge du déséquilibre

Un spectacle poétique et explosif à voir au théâtre de Vénissieux

À Lyon, on connaît Karelle Prugnaud, metteuse en scène, danseuse, performeuse et comédienne, pour les spectacles qu’elle a conçus à l’Élysée ou aux Subsistances. La metteuse en scène s’est ainsi illustrée par des créations hors norme, volontiers provocatrices et osées.

Ici, à partir d’un texte d’Eugène Durif, elle dirige Denis Lavant, l’un des acteurs fétiches du très iconoclaste cinéaste Leos Carax, (Mauvais Sang, Les Amants du Pont-Neuf) ainsi que le comédien Nikolaus Holz.

Tous deux interprètent les deux personnages de Mister Tambourine Man – titre repris de la chanson de Bob Dylan –, un spectacle clownesque. L’un, homme-orchestre, récite des poèmes, et entonne des chansons. L’autre jongle avec tout ce qu’il trouve, fait virevolter son plateau, ses verres et ses bouteilles, escalade, se fracasse, recommence.

Ils forment ainsi un duo aussi brinquebalant qu’explosif dans un spectacle poétique – entre théâtre et cirque – qui fait l’éloge du déséquilibre.

Mister Tambourine Man – Le 31 mars au théâtre de Vénissieux, La Machinerie. À partir de 10 ans