TNP : Elle expire en beauté

La dernière création de la compagnie croix-roussienne La Cordonnerie, L.ex.π.Re, est à l’affiche du TNP. Elle approfondit le mélange entre cinéma et théâtre que Samuel Hercule et Métilde Weyergans ont toujours pratiqué.

Depuis plus d’un quart de siècle, la compagnie La Cordonnerie, ainsi nommée parce que ses premières créations furent conçues dans l’arrière-boutique d’une cordonnerie lyonnaise (sise sur les hauteurs de la Croix-Rousse), est dirigée par Samuel Hercule et Métilde Weyergans.

Elle n’a cessé de développer une singulière forme de spectacle, le “ciné-spectacle” ou “ciné-concert”. Des spectacles d’une grande beauté visuelle, à la croisée du théâtre, du cinéma muet, du jeu d’ombres, de la manipulation d’objets et de la création sonore.

Ainsi, pendant qu’est projeté sur un écran en fond de scène un film, entièrement conçu par les membres de la troupe, comédiens et musiciens investissent le plateau pour y interpréter en direct les dialogues et/ou la bande-son. Leur dernière création, reprise par le TNP du 22 au 29 avril, est dans cette lignée.

Inspirée par l’immense tragédie Phèdre de Jean Racine, elle nous raconte simultanément deux histoires dans un ingénieux dispositif scénique.

Les spectateurs, de part et d’autre d’une scène surplombée d’un écran, suivent d’un côté la journée de la comédienne Natacha Wouters au théâtre, où elle s’apprête à jouer Phèdre. Une journée qu’un péril imminent menacerait…

Et de l’autre côté, on découvre les pérégrinations nocturnes de Max, homme mystérieux, passant comme une ombre des terrains vagues aux beaux quartiers.

Entre ces deux êtres que tout sépare, il y a “l’affaire elle expire”, ou plutôt “L.ex.π.Re”, qui donne son titre à la pièce. Comme un fil invisible qui relie les deux personnages, et ne cesse de se rembobiner…

L’inventivité et la maîtrise technique de cette dernière création de La Cordonnerie ont été saluées après son récent passage au théâtre de la Ville, à Paris, en début d’année.

L.ex.π.Re – Du 22 au 29 avril au TNP