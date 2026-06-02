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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une collision entre un scooter et une voiture fait un blessé grave boulevard des États-Unis

  • par LR

    • Le conducteur d’un scooter a été grièvement blessé dans une collision avec une voiture lundi soir sur le boulevard des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Un grave accident de la route est survenu lundi soir dans le 8e arrondissement de Lyon. Une voiture et un scooter sont entrés en collision au croisement du boulevard des États-Unis et du boulevard Professeur Beauvisage aux alentours de 20 heures, indiquent nos confrères du Progrès.

    Face à la violence du choc, le conducteur du scooter a été grièvement blessé. Il a été transporté à l’hôpital par les secours. Les circonstances du drame doivent encore être déterminées. La circulation des tramways T4 et T6 a été perturbée hier soir durant l’intervention des secours.

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