Interpellations à Lyon après la victoire du PSG : deux suspects poursuivis

Parmi les quatre individus interpellés samedi soir à Lyon en marge de la finale de la Ligue des Champions, deux suspects vont être jugés.

Après la victoire du PSG en Ligue des Champions samedi soir face à Arsenal, quatre personnes ont été interpellées à Lyon après des débordements. Au moment des faits, des poubelles ont été incendiées et des policiers pris pour cible.

Deux des quatre individus arrêtés ont finalement été relâchés "en l’absence d’élément susceptible de caractériser de manière suffisante l’existence d’une infraction à leur encontre", a indiqué le parquet de Lyon à nos confrères du Progrès.

Les deux autres ont toutefois été poursuivis. Le premier est suspecté d’avoir mis le feu à des poubelles. Il a été déféré devant le parquet hier "et poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef de dégradation du bien d’autrui par moyen dangereux." Le dernier suspect, un mineur sans casier judiciaire, "a été poursuivi du chef de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité et convoqué devant la juridiction pour mineurs à l’issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet", confirme enfin le parquet.

Lire aussi : Lyon : un homme grièvement blessé en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions