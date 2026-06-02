Un exercice de sécurité civile sera organisé ce mardi 2 juin dans la matinée sur un site industriel implanté au port Édouard Herriot, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Pas de panique si vous recevez un message d’alerte ce mardi sur votre téléphone. Un exercice de sécurité civile se déroulera dans la matinée sur un site industriel implanté au port Édouard Herriot, dans le 7e arrondissement de Lyon.

À cette occasion, des moyens du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours seront déployés pour tester leurs capacités d’action en situation d’urgence.

Le nouveau système d’alerte et d’information FR-Alert sera testé pour cette occasion. Les habitants du 7e arrondissement et d’Oullins-Pierre-Bénite recevront ainsi une notification d’alerte sur leurs téléphones portables, accompagnée d’un signal sonore spécifique. La préfecture du Rhône indique qu’ils n’auront aucun comportement particulier à adopter. La mention "exercice" sera explicitement indiquée.