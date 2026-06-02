Météo : des orages, mais 24 degrés attendus ce mardi à Lyon 

Vue depuis la Place Bellecour sur la colline de Fourvière sous les nuages. @WilliamPham

De fréquentes averses sont attendues ce mardi après-midi tandis que le mercure retrouvera des normales de saison avec 24 degrés.

Le temps se dégrade ce mardi 2 juin à Lyon. Si ce matin le ciel est seulement nuageux et que le mercure indique 15 degrés, la pluie devrait arriver en milieu de journée.

De nombreuses averses sont, en effet, attendues dans l'après-midi et les orages pourront être violents par moments. Des rafales de vent d'environ 50 km/h sont également attendues. Il fera 24 degrés au meilleur de la journée.