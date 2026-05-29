Les expos à ne pas manquer en juin à Lyon

Notre sélection dans les musées et galeries lyonnaises

Bleu Océan, Landes du photographe lyonnais Alain Guillemaud aux Archives municipales de Lyon

Instants Polaroïd, la très belle expo consacrée au photographe lyonnais Alain Guillemaud se poursuit aux Archives municipales de Lyon, révélant un parcours démarré en 1980 par la photo publicitaire dont l’exigence d’une maîtrise des cadrages laissait peu de place à l’imprévu et dont il s’échappa en s’emparant du polaroïd pour accueillir l’accident, saisir des instants presque hors de lui.

Paysages oniriques, lieux abandonnés, natures mortes, scènes de vie quotidienne, images aux contours imprécis illustrent des œuvres qui nous donnent la sensation d’être devant des peintures, nous plongeant dans des univers mêlant réalité et abstraction, certaines étant sublimées par la couleur bleue.

L’artiste ira jusqu’à triturer la gélatine du polaroïd avec une technique que l’on découvre dans un film pour faire émerger des corps de femmes en mouvement (jusqu’au 11 juillet).

© Catherine Mainguy

La galerie Catherine-Mainguy accueille Fragments du Vivant, une exposition sensible qui va au cœur de la nature avec les peintures de Catherine Mainguy et les sculptures de Virginie Delepierre.

La première imagine des paysages abstraits dont elle travaille la matière à l’eau, floutant les contours entre ciel, arbres, bords de lacs et terre, jouant de la lumière dans les interstices blancs du papier pour créer des atmosphères remplies d’apaisement et de chemins mystérieux.

La seconde imagine des œuvres qui allient le grès et la porcelaine, capturant des formes de la nature, des fragments organiques, des coraux, des roches pour nous montrer de plus près la beauté de ce qui disparaît, sculptant aussi des méduses en porcelaine blanche qui illustrent un écosystème à l’agonie. Tandis que les œuvres dialoguent superbement entre elles, les deux artistes nous invitent à ressentir la fragilité du vivant (jusqu’au 25 juin).



Pecten Maximus est une oeuvre d'art refuge conçue par la designer Sara de Gouy. Installée le long du chemin de Saint-Jacques de Compostelle à LImogne-en-Quercy il est conçu pour accueillir marcheur ou pélerins pour y dormir. Il est couvert d’une peau de 8 000 coquilles Saint-Jacques © Sara de.Gouy.

Avec Materia Architectures– et après Fibra Architectures (2019) et TerraFibra (2021) – le CAUE Rhône Métropole explique comment la terre, la pierre et les fibres végétales sont prises en compte dans l’architecture contemporaine du monde entier, alliant qualité technique, écologique et esthétique, participant à la réduction de l’exploitation des ressources non renouvelables et des besoins énergétiques des bâtiments.

Cet usage, par ailleurs, des matières issues du sol et des champs donne aujourd’hui un autre sens aux métiers du bâtiment, crée des emplois et renforce l’activité économique des territoires. À partir de quarante écoconstructions sélectionnées, l’exposition dévoile des projets de réhabilitation exemplaires, en soulignant la complémentarité des matières (jusqu’au 6 novembre).

Jean Couty. L'Etna, 1971. Huile sur toile, 162 x 130 cm © Musée Jean Couty

Jean Couty. Voyage en Italie est la nouvelle exposition du musée Jean-Couty dédiée au peintre lyonnais, nous embarquant dans ses voyages en Italie qui structurèrent profondément son œuvre, une péninsule qui inspira également d’autres peintres lyonnais tels Fusaro, Chevrette ou Pécoud.

Soixante œuvres (dont certaines inédites) – huiles sur toile, pastels, fusains et croquis – réalisées entre les années 1960 et 1980 composent un parcours coloré avec des scènes et paysages magnifiques, à la rencontre de Venise “la rouge” et des variations infinies de lumière sur la lagune, des Pouilles jusqu’aux rivages du Sud, de la Sicile et l’Etna, symbole d’une nature puissante ou encore des églises romanes (jusqu’au 20 décembre).