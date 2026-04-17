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Salon de coiffure London Coif fermé à Rillieux-la-Pape. Google Maps

Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé

  • par C.M.

    • Le salon de coiffure London Coif situé à Rillieux-la-Pape a été fermé par la préfecture du Rhône pour une durée de trois mois après que le gérant a employé illégalement un ressortissant algérien.

    Depuis le 3 avril, le salon de coiffure London Coif de Rillieux-la-Pape reste le rideau baissé. Et il le restera pour une durée de trois mois après que son gérant a employé illégalement un ressortissant algérien, comme l’ont constaté les inspecteurs du Travail lors d’un contrôle en janvier dernier.

    Les inspecteurs ont en effet noté que la déclaration d’embauche de l’un des employés avait été effectuée le 28 janvier 2026 à 16 h 06, soit "environ 2 heures après le contrôle démontrant que l’entreprise London Coif et son dirigeant ont eu pour volonté de couvrir leur manquement au plus vite après le constat." Le renouvellement de la carte de séjour de l’employé l’autorisant à travailler sur le territoire était par ailleurs expiré depuis le 10 octobre 2023.

    Considérant que les faits "constituent l’infraction d’emploi de travailleur étirage démuni d’un titre de travail" et face à "la gravité de l’infraction", les services de l’État ont donc prononcé la fermeture temporaire de l’établissement.

    Lire aussi : Un Chamas Tacos de Lyon fermé par la préfecture pour travail dissimulé

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