Lyon : un bus fait une sortie de route et termine sa course place Antonin-Poncet

Un bus de la ligne S1 a fait une sortie de route lundi 1er juin dans le 2e arrondissement de Lyon, avant de finir sa course place Antonin-Poncet. Aucun blessé à déplorer.

Plus de peur que de mal, mais les images sont assez impressionnantes. Lundi 1er juin, un conducteur de bus de la ligne S1 a perdu le contrôle de son véhicule au niveau de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il a terminé sa course place Antonin-Poncet après avoir percuté une bitte de sécurité.

Selon nos confrères de Tribune de Lyon, les freins du bus n’auraient pas fonctionné à temps. Fort heureusement, les passagers et le conducteur n’ont pas été blessés. La circulation n’a pas été impactée par cet incident.