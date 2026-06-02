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Un bus fait une sortie de route place Bellecour. Capture d’écran @audacieusechic

Lyon : un bus fait une sortie de route et termine sa course place Antonin-Poncet

  • par LR

    • Un bus de la ligne S1 a fait une sortie de route lundi 1er juin dans le 2e arrondissement de Lyon, avant de finir sa course place Antonin-Poncet. Aucun blessé à déplorer.

    Plus de peur que de mal, mais les images sont assez impressionnantes. Lundi 1er juin, un conducteur de bus de la ligne S1 a perdu le contrôle de son véhicule au niveau de la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il a terminé sa course place Antonin-Poncet après avoir percuté une bitte de sécurité.

    Selon nos confrères de Tribune de Lyon, les freins du bus n’auraient pas fonctionné à temps. Fort heureusement, les passagers et le conducteur n’ont pas été blessés. La circulation n’a pas été impactée par cet incident.

    @audacieusechic Quand tu conduis dans GTA et que tu crois que les dégâts sont désactivés. « Mission échouée : respecter le code de la route "Le chauffeur a vu un raccourci... le raccourci n'était pas d'accord."#gta #lyon #bus #tcl #dinguerie ♬ Dracula (JENNIE Remix) - Tame Impala & JENNIE
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