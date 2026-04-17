Le restaurant Anas Grill, situé au 3 allée Victor Muhlstein, dans le quartier de La Duchère à Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône après un contrôle d'hygiène.

C'est un fast food qui propose principalement des burgers. Anas Grill, situé au 3 allée Victor Muhlstein, dans le quartier de La Duchère à Lyon, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône suite à un contrôle d'hygiène mené par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Rhône le 15 avril dernier.

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Au cours de ce contrôle, les agents ont mis en évidences plusieurs "manquements graves aux règles d'hygiène" parmi lesquels "le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux de production et de stockage", "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières" ou encore "l'absence de traçabilité des denrées".

Face à ce constat, la préfecture a estimé que la poursuite de l'activité "constitue une menace importante pour la santé des consommateurs" et a décidé de fermer administrativement l'établissement. Pour pouvoir de nouveau accueillir des clients, le restaurant devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 60.