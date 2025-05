Librement inspiré du Roman de monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov, ce spectacle, écrit et mis en scène par Johana Giacardi, retrace avec fougue la vie en forme de scénario épique de Jean-Baptiste Poquelin.

Délivré par cinq comédiennes mutines et survoltées, le récit déjanté et rocambolesque alterne les anecdotes, les digressions et les anachronismes.

La Saga de Molière – Le 17 mai à La Pastorale - Irigny (programmation Le Sémaphore d’Irigny)