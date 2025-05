Le 8 avril dernier, trois chiens maltraités au bord de la mort ont été sauvés par l'association "Croc Blanc" dans le 3e arrondissement de Lyon.

Trois chiens ont été sauvés du drame à Lyon en témoigne cette histoire de l'association "Croc Blanc". Les faits remontent à il y a un peu de temps, alors qu'une habitante du 3e arrondissement remarque trois chiens enfermés dans une cour voisine, sans eau ni nourriture. Alertée par leur état, cette dernière décide d'appeler une association de protection animal alors qu'elle les aperçoit manger leurs excréments le 2 avril. Le même jour une membre de l'équipe de l'association "Croc Blanc" se rend sur place afin de constater la situation. Selon elle, les chiens sont au bord de la mort. Mais un problème se pose, leur propriétaire refuse de s'en séparer.

Au bout de six jours de lutte, la propriétaire des trois chiens accepte un compromis avec l'association : en échange des chiens et du serment de ne plus adopter d'animaux, l'association ne dépose aucune plainte à son encontre et s'engage à donner des nouvelles des canidés. Officiellement récupérés par l'association "Croc Blanc", les trois chiens sont proposés à l'adoption.

Si le premier est récupéré très rapidement par une famille, les deux autres chiens sont inséparables et doivent donc être adoptés ensemble. Après plusieurs semaines de recherche, une famille venue de Haute-Savoie accepte de devenir famille d'accueil pour les deux animaux, rapporte le Progrès. Les deux chiens nommés Tyson et Uka sont actuellement en phase de rétablissement et pourraient, à terme, être adoptés.

