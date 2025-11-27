Théâtre : un jardin d’Eden au TNP

Mélodie-Amy Wallet, comédienne et metteuse en scène talentueuse, se lance dans l’adaptation théâtrale de l’œuvre emblématique de Jack London, Martin Eden.

Coïncidence amusante, il y a à peine moins d’un an, le théâtre de la Croix-Rousse avait programmé Édène. Une adaptation scénique, conçue par l’écrivaine Alice Zéniter, du grand roman de Jack London, Martin Eden. Une version théâtrale féminine et contemporaine de l’œuvre. Où l’on suivait Édène, une jeune femme noire, employée d’une blanchisserie, passionnée de littérature et future écrivaine, tentant de séduire Rose, une jeune femme blanche et bourgeoise.

L’adaptation qui sera créée au TNP fin novembre par Mélodie-Amy Wallet s’annonce plus fidèle au texte original de London. On y retrouve Martin Eden (double littéraire de l’auteur), jeune marin des bas-fonds qui mène une existence plutôt rude. Il enchaîne les voyages, basses besognes et bastons… Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Ruth Morse, une jeune femme cultivée issue de la haute bourgeoisie californienne. Il tombe éperdument amoureux.

Pour lui plaire, il découvre et se plonge dans l’univers des mots, de la pensée, du théâtre et de la poésie. Il décide de devenir écrivain à son tour. Son regard sur le monde et sa complexité changent radicalement. Mais il n’oublie pas d’où il vient.

Les deux milieux auxquels il appartient désormais transforment sa vision de la société. Pour mettre en scène cette éducation sentimentale et littéraire, Mélodie-Amy Wallet s’appuie sur une distribution resserrée : un duo d’acteurs (Karyll Elgrichi et Damien Zanoly) et un duo de musiciens (Anthony Caillet et Marion Chiron). Elle imagine Martin Eden comme un Don Quichotte (autre roman adapté pour la scène, à l’affiche des Célestins en décembre, voir plus haut) des temps modernes, perdu dans les livres, défiant les pires monstres par amour pour sa dulcinée.

Martin Eden – Du 28 novembre au 14 décembre au TNP