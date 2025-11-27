Culture
Éric Elmosnino, dans le rôle d’Alceste © Marie Clauzade

Le Misanthrope au Radiant-Bellevue : le bal des hypocrites

  • par Caïn Marchenoir

    • C’est au Radiant que l’on trouvera l’un des spectacles les plus attendus de cette fin d’année, Le Misanthrope, mis en scène par Georges Lavaudant.

    Une immense comédie, Le Misanthrope, écrite par un génie de la langue, Molière, dirigée par l’un des plus expérimentés de nos metteurs en scène actuels, Georges Lavaudant, avec un formidable acteur dans le rôle principal, Éric Elmosnino. Que demander de mieux ?

    Comme il fallait s’y attendre, la version du Misanthrope orchestrée par Georges Lavaudant et créée à la Cité européenne du théâtre (à Montpellier) au début de cette année a reçu de nombreux éloges. La tournée du spectacle comporte deux dates au Radiant de Caluire (les 2 et 3 décembre), les passionnés d’art dramatique s’y précipiteront.

    L’intrigue est connue : Alceste, homme loyal et droit, et misanthrope, souffre de l’hypocrisie du monde dans lequel il vit. Il est pourtant amoureux de Célimène, une mondaine habitée par cet art de paraître qui voit défiler dans son salon des petits marquis, courtisans avides et calculateurs, dont il n’a que mépris. C’est le bal des faux culs tous les soirs ! Avec une abondance d’intrigues retorses et de mondanités intéressées où l’on se perd.

    C’est dans un salon d’une élégance surannée que Lavaudant situe la pièce. Les costumes rigides qui corsètent les personnages n’appartiennent pas à une époque déterminée, ils peuvent être d’aujourd’hui comme d’hier. La pièce pourrait se dérouler dans un cercle artistique de bobos branchés contemporains comme dans un salon du XVIIIe.

    De toute façon, pour Georges Lavaudant, ce qui compte c’est de mettre en avant la langue de Molière, sa précision comique quand il s’agit de décrire les passions humaines et le jeu social.

    C’est Éric Elmosnino qui se glisse, avec tout l’art qu’on lui connaît, dans la peau d’Alceste. Il fait face à Mélodie Richard qui campe une mémorable Célimène. Et il y a d’autres comédiens talentueux dans la distribution : François Marthouret, Aurélien Recoing, Astrid Bas… Un must !

    Le Misanthrope – Les 2 et 3 décembre au Radiant-Bellevue (Caluire)

    à lire également
    Exposition : peintres des falaises d’Étretat au musée des Beaux-Arts de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition : peintres des falaises d’Étretat au musée des Beaux-Arts de Lyon 11:57
    Le Misanthrope au Radiant-Bellevue : le bal des hypocrites 11:42
    Théâtre : un jardin d’Eden au TNP 11:33
    police Lyon
    Lyon : un homme de 28 ans blessé par balle dans le 5e arrondissement 11:11
    Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
    Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes 10:45
    d'heure en heure
    Le groupe Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas, rachète la licorne fintech Shine 10:27
    Parc paysager du Haras d'Annecy
    Haute-Savoie : Annecy inaugure un nouveau parc paysager en cœur de ville 10:05
    Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé 09:39
    Jeux vidéo, gastronomie, cinéma... La Foire de Lyon revient en mars 09:13
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : quatre suspects arrêtés sur un point de deal 08:55
    Centre Vaccination Covid Gerland 2021 Lyon
    Vaccins : Valneva regroupe ses activités françaises à Lyon 08:40
    Lyon : pourquoi la statue de Louis XIV est-elle en travaux place Bellecour ? 08:21
    Euroligue : l’Asvel s'accroche mais s’incline encore à Barcelone 08:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut