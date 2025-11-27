Le Misanthrope au Radiant-Bellevue : le bal des hypocrites

C’est au Radiant que l’on trouvera l’un des spectacles les plus attendus de cette fin d’année, Le Misanthrope, mis en scène par Georges Lavaudant.

Une immense comédie, Le Misanthrope, écrite par un génie de la langue, Molière, dirigée par l’un des plus expérimentés de nos metteurs en scène actuels, Georges Lavaudant, avec un formidable acteur dans le rôle principal, Éric Elmosnino. Que demander de mieux ?

Comme il fallait s’y attendre, la version du Misanthrope orchestrée par Georges Lavaudant et créée à la Cité européenne du théâtre (à Montpellier) au début de cette année a reçu de nombreux éloges. La tournée du spectacle comporte deux dates au Radiant de Caluire (les 2 et 3 décembre), les passionnés d’art dramatique s’y précipiteront.

L’intrigue est connue : Alceste, homme loyal et droit, et misanthrope, souffre de l’hypocrisie du monde dans lequel il vit. Il est pourtant amoureux de Célimène, une mondaine habitée par cet art de paraître qui voit défiler dans son salon des petits marquis, courtisans avides et calculateurs, dont il n’a que mépris. C’est le bal des faux culs tous les soirs ! Avec une abondance d’intrigues retorses et de mondanités intéressées où l’on se perd.

C’est dans un salon d’une élégance surannée que Lavaudant situe la pièce. Les costumes rigides qui corsètent les personnages n’appartiennent pas à une époque déterminée, ils peuvent être d’aujourd’hui comme d’hier. La pièce pourrait se dérouler dans un cercle artistique de bobos branchés contemporains comme dans un salon du XVIIIe.

De toute façon, pour Georges Lavaudant, ce qui compte c’est de mettre en avant la langue de Molière, sa précision comique quand il s’agit de décrire les passions humaines et le jeu social.

C’est Éric Elmosnino qui se glisse, avec tout l’art qu’on lui connaît, dans la peau d’Alceste. Il fait face à Mélodie Richard qui campe une mémorable Célimène. Et il y a d’autres comédiens talentueux dans la distribution : François Marthouret, Aurélien Recoing, Astrid Bas… Un must !

Le Misanthrope – Les 2 et 3 décembre au Radiant-Bellevue (Caluire)