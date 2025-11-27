Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un homme de 28 ans blessé par balle dans le 5e arrondissement

  • par la rédaction

    • Un homme de 28 ans a été blessé par balle dans la nuit de mercredi à jeudi rue Soeur-Janin, dans le 5e arrondissement de Lyon.

    Il était un peu plus de 2 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi lorsqu’un jeune homme de 28 ans a été blessé par balle rue Soeur-Janin, dans le 5 arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, la victime a été touchée par un projectile de petit calibre, avant que la balle ne ressorte du corps.

    Déposé à la clinique de la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement, l’homme a été finalement transporté dans un autre hôpital puis a été admis dans un service de déchocage (service prenant en charge les cas les plus graves : Ndlr). Une enquête a été ouverte. Des connaissances de la victime s’étant rendues à l’hôpital ont déjà été contrôlées par les forces de l’ordre.

    Lire aussi : Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé

    à lire également
    Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
    Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition : peintres des falaises d’Étretat au musée des Beaux-Arts de Lyon 11:57
    Le Misanthrope au Radiant-Bellevue : le bal des hypocrites 11:42
    Théâtre : un jardin d’Eden au TNP 11:33
    police Lyon
    Lyon : un homme de 28 ans blessé par balle dans le 5e arrondissement 11:11
    Samuel Minot BTP Auvergne-Rhône-Alpes
    Samuel Minot réélu président de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes 10:45
    d'heure en heure
    Le groupe Cegid, fondé par Jean-Michel Aulas, rachète la licorne fintech Shine 10:27
    Parc paysager du Haras d'Annecy
    Haute-Savoie : Annecy inaugure un nouveau parc paysager en cœur de ville 10:05
    Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé 09:39
    Jeux vidéo, gastronomie, cinéma... La Foire de Lyon revient en mars 09:13
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : quatre suspects arrêtés sur un point de deal 08:55
    Centre Vaccination Covid Gerland 2021 Lyon
    Vaccins : Valneva regroupe ses activités françaises à Lyon 08:40
    Lyon : pourquoi la statue de Louis XIV est-elle en travaux place Bellecour ? 08:21
    Euroligue : l’Asvel s'accroche mais s’incline encore à Barcelone 08:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut