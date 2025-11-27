Un homme de 28 ans a été blessé par balle dans la nuit de mercredi à jeudi rue Soeur-Janin, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Il était un peu plus de 2 heures, dans la nuit de mercredi à jeudi lorsqu’un jeune homme de 28 ans a été blessé par balle rue Soeur-Janin, dans le 5 arrondissement de Lyon. Selon les informations du Progrès, la victime a été touchée par un projectile de petit calibre, avant que la balle ne ressorte du corps.

Déposé à la clinique de la Sauvegarde, dans le 9e arrondissement, l’homme a été finalement transporté dans un autre hôpital puis a été admis dans un service de déchocage (service prenant en charge les cas les plus graves : Ndlr). Une enquête a été ouverte. Des connaissances de la victime s’étant rendues à l’hôpital ont déjà été contrôlées par les forces de l’ordre.

Lire aussi : Lyon : une serre de cannabis découverte dans la chambre d’un bébé