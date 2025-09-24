Culture
Une Juste au Château du Diable © La compagnie du Grand Mars

Théâtre : Hommage à une Juste au Briscope

  • par Maxime Dutheil

    • Une Juste au Château du Diable, pièce jouée par la compagnie du Grand Mars, et écrite et mise en scène par Damien Roux retrace l’histoire vraie d’Élise Rivet, religieuse lyonnaise et résistante de l’occupation allemande, internée à Ravensbrück après avoir sauvé et caché juifs et résistants. 

    Portée par Patricia Deroudilhe, Nadia Galvan et Damien Roux, cette création mêle engagement, foi et courage au cœur de l’histoire. Un spectacle poignant rendant hommage à une Juste parmi les Nations.

    Une Juste au Château du Diable – Le 26 septembre (20 h 30) au Briscope (Brignais) – www.brignais.com

