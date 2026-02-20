Actualité
(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Élections métropolitaines à Lyon : 111 candidatures ont été déposées

  • par La rédaction

    • La phase de dépôt des candidatures pour les élections métropolitaines à Lyon s'est achevée.

    111 candidatures dans les 14 circonscriptions de la métropole de Lyon ont été déposées en préfecture du Rhône dans le cadre des élections métropolitaines des 15 et 22 mars. La campagne officielle débutera le 2 mars, à l'issue d'n tirage au sort public qui doit attribuer les panneaux d'affichage.

    Les quatre principaux candidats, Bruno Bernard pour la gauche et les écologistes, Véronique Sarselli pour LR et Grand Coeur Lyonnais, Tiffany Joncour pour le RN et l'UDR et Florestan Groult pour La France insoumise sont les seuls à présenter des listes dans toutes les circonscriptions.

    À noter que le dépôt des candidatures pour les élections municipales ne se clôture que le jeudi 26 février à 18 heures.

