Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez attendus au Salon de l’Agriculture les 25 et 26 février

Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Alors que le Salon international de l’Agriculture ouvre ses portes ce vendredi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke et son conseiller spécial Laurent Wauquiez y sont attendus les 25 et 26 février prochains.

C’est dans un contexte inédit que s’ouvre le Salon international de l’Agriculture ce vendredi 20 février. Alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a confirmé ce matin qu’il n’y a "plus aucun cas" de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et annonce dans le même temps "la levée de toutes les zones réglementées", aucun bovin ne sera pourtant présent tout au long de l’événement qui se tiendra jusqu’au 1er mars. Une situation exceptionnelle qui s’accompagne aussi par la colère des agriculteurs, mobilisés en fin d’année pour protester contre l’accord signé par l'Union européenne sur le Mercosur.

C’est donc pour "faire entendre la voix" de l’agriculture que le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, et le désormais conseiller spécial, Laurent Wauquiez, se rendront au salon les 25 et 26 février prochains. Avec ses 43 890 exploitations agricoles recensées sur le territoire, la région se positionne comme la première prairie de France. La Région tiendra par ailleurs deux stands : le village (pavillon 7) et la ferme (pavillon 1)

"En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons l’une des agricultures les plus durables et les plus vertueuses au monde : entretenons-la. La présence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au Salon international de l’Agriculture illustre pleinement le soutien indéfectible que nous apportons à ces acteurs essentiels de notre quotidien", déclare ainsi Laurent Wauquiez dans un communiqué.

