Actualité
Fabrice Pannekoucke, nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de son prédécesseur, Laurent Wauquiez, le 5 septembre 2024 à Lyon. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez attendus au Salon de l’Agriculture les 25 et 26 février

  • par Clémence Margall

    • Alors que le Salon international de l’Agriculture ouvre ses portes ce vendredi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke et son conseiller spécial Laurent Wauquiez y sont attendus les 25 et 26 février prochains.

    C’est dans un contexte inédit que s’ouvre le Salon international de l’Agriculture ce vendredi 20 février. Alors que la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a confirmé ce matin qu’il n’y a "plus aucun cas" de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) et annonce dans le même temps "la levée de toutes les zones réglementées", aucun bovin ne sera pourtant présent tout au long de l’événement qui se tiendra jusqu’au 1er mars. Une situation exceptionnelle qui s’accompagne aussi par la colère des agriculteurs, mobilisés en fin d’année pour protester contre l’accord signé par l'Union européenne sur le Mercosur.

    C’est donc pour "faire entendre la voix" de l’agriculture que le président de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, et le désormais conseiller spécial, Laurent Wauquiez, se rendront au salon les 25 et 26 février prochains. Avec ses 43 890 exploitations agricoles recensées sur le territoire, la région se positionne comme la première prairie de France. La Région tiendra par ailleurs deux stands : le village (pavillon 7) et la ferme (pavillon 1)

    "En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons l’une des agricultures les plus durables et les plus vertueuses au monde : entretenons-la. La présence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au Salon international de l’Agriculture illustre pleinement le soutien indéfectible que nous apportons à ces acteurs essentiels de notre quotidien", déclare ainsi Laurent Wauquiez dans un communiqué.

    Lire aussi :

    à lire également
    Métropole de Lyon : les travaux d'apaisement du boulevard Yves-Farge sont terminés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez attendus au Salon de l’Agriculture les 25 et 26 février 14:41
    Métropole de Lyon : les travaux d'apaisement du boulevard Yves-Farge sont terminés 14:04
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Marche de l'ultra-droite pour Quentin à Lyon : 2 000 à 3 000 personnes attendues 13:33
    Municipales à Lyon : Aulas donné gagnant au second tour selon un nouveau sondage 13:00
    Un talk-show radiophonique musical et dansé 12:36
    d'heure en heure
    Lyon : les obsèques de Quentin Deranque se tiendront mardi prochain 12:04
    Benjamin Biolay au Radiant-Bellevue : bleu comme lui ! 11:51
    Radiant-Bellevue : Édouard Baer, Cyrano et dandy de grands chemins… 11:24
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile son programme pour Lyon 10:54
    Véronique Sarselli, Gilles Gascon, Mixkaël Paccaud, Jérémie Bréaud
    Métropolitaines 2026 à Lyon : les nouvelles propositions de Véronique Sarselli sur la sécurité 10:42
    Lyon : un restaurant japonais du 3e arrondissement fermé après un contrôle d'hygiène 10:10
    Anais Belouassa Cherifi
    "Condamné de manière très ferme les violences" : à Lyon, la candidate insoumise s'exprime sur ses liens avec la Jeune Garde 09:42
    Mort de Quentin Deranque : Jean-Luc Mélenchon charge la police qui n'a "absolument rien fait" 09:37
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut