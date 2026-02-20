Débutés en 2024, les travaux du boulevard Yves-Farge, visant à apaiser l'axe routier qui traverse les communes de Saint-Fons, Vénissieux et Feyzin, sont désormais terminés

Deux ans après le début du chantier, les travaux d'apaisement du boulevard Yves-Farge touchent à leur fin en ce mois de février 2026. Autrefois axe routier avec peu d'espace pour les piétons et cyclistes, le boulevard de 2, 5 km traversant les communes de Saint-Fons, Vénissieux et Feyzin est désormais entièrement transformé.

Elargissement des trottoirs, Voie Lyonnaise 7...

Défini en concertation avec les habitants et les communes, le projet consistait à requalifier la voirie, redonner de l'espace aux piétons et accueillir la Voie Lyonnaise 7. Dans ce sens, les trottoirs ont été élargis, tandis que les sept carrefours à feux du périmètre ont été équipés de plateaux pour sécuriser la traversée des piétons. En parallèle, des aménagements cyclables en double-sens ont été créés tout au long du boulevard, constituant la Voie Lyonnaise 7.

Pour rendre le lieu plus agréable, notamment en période estivale, 319 arbres ont été plantés sur les bordures du boulevard. Au total, 8 300 m² ont été végétalisés dans le cadre du projet.

