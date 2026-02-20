Actualité

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 février

  • par Loane Carpano

    • Nouvel an chinois, cinéma, chasse aux trésor... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 20 au 22 février.

    Célébration du Nouvel an chinois dans le 7e

    festivités du Nouvel An Chinoise à la Guillotière, le 2 février 2025. @LD
    Nombreux sont ceux venus voir la danse des Lions ce dimanche 2 février, dans le quartier de la Guillotière.

    Défilé et saveurs asiatiques s'inviteront dans le quartier de la Guillotière ce week-end. Afin de célébrer la nouvelle année chinoise comme il se doit, l'association des Chinois de Lyon et d'Auvergne-Rhône-Alpes organisera une fête dimanche 22 février. L'occasion de fêter ce début d'année, placée sous le signe du cheval. Au programme, des stands, des commerçants, mais surtout, le défilé de la danse des Lions prévu à 15 h.

    Toutes les informations en lien.

    Rétrospective sur Romy Schneider à l'Institut Lumière

    Romy Schneider Yves Montand Clair de Femme Costa-Gavras
    © Costa-Gavras

    Depuis le 1er février, l'actrice germano-française, Romy Schneider est à l'honneur à l'Institut Lumière. Ce week-end, la rétrospective en hommage à l'actrice se poursuit. Seront diffusés Rue du Premier film : Le Procès, d’Orson Welles vendredi 20 et dimanche 22 février. La Mort en direct, de Bertrand Tavernier samedi 21 février et Sissi, d’Ernst Marischka dimanche 22 février.

    Le programme complet ici.

    Vente de vinyls à la Rayonne

    Les vinyles des "groupes du coin" chez Bigoût Records". Photo: Aline Duchêne

    Le "Vinyl pop-up market" revient à la Rayonne à Villeurbanne ce week-end. Pour l'occasion, des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés seront vendus à tous les prix dimanche 22 février. Du rock, à la pop, en passant par de la musique punk, metal, soul, jazz, ou variété française et internationale, il devrait y en avoir pour tous les amateurs de musique.

    Informations pratiques ici.

    Salon Primevère à la Halle Tony Garnier

    Salon Primevère. Photo : Wikipédia

    Du 20 au 22 février, la Halle Tony Garnier accueillera les 40e rencontres Primevère, un salon dédié à l'écologie et au lien social. Au programme du week-end : des conférences, des discussions et des animations autour de l'agriculture, de l'énergie, ou encore de l'Habitat. Côté plus ludique, un escape-game et un atelier de réparation de vélo seront notamment proposés tout au long de l'événement. Les gourmands pourront quant à eux profiter du food-court alimenté par des produits de producteurs locaux.

    Programme en lien.

    Chasse aux trésors aux Gratte-Ciel

    Gratte-ciel, à Villeurbanne (©Antoine Merlet)

    Dernière activité à noter dans vos agendas. Ce week-end, Villeurbanne vous invite à découvrir les secrets du quartier des Gratte-Ciel à travers une chasse aux trésors. Votre mission ? Retrouver tous les morceaux d'un tableau, éparpillés chez les commerçants du quartier. Le tableau reconstitué vous donnera accès à un tirage au sort, avec, à la clé, 100 euros de chèques cadeaux utilisables dans les 150 boutiques du centre-ville.

    Informations de participation ici.

    Lire aussi : Quoi de neuf à Lyon ?

    à lire également
    Lyon : une pétition contre la marche en hommage à Quentin Deranque récolte plus de 22 000 signatures

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : une pétition contre la marche en hommage à Quentin Deranque récolte plus de 22 000 signatures 15:59
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 février 15:30
    Marche en hommage à Quentin : la préfecture prévoit "un dispositif de sécurité renforcée" 15:04
    Fabrice Pannekoucke et Laurent Wauquiez attendus au Salon de l’Agriculture les 25 et 26 février 14:41
    Métropole de Lyon : les travaux d'apaisement du boulevard Yves-Farge sont terminés 14:04
    d'heure en heure
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Marche de l'ultra-droite pour Quentin à Lyon : 2 000 à 3 000 personnes attendues 13:33
    Municipales à Lyon : Aulas donné gagnant au second tour selon un nouveau sondage 13:00
    Un talk-show radiophonique musical et dansé 12:36
    Lyon : les obsèques de Quentin Deranque se tiendront mardi prochain 12:04
    Benjamin Biolay au Radiant-Bellevue : bleu comme lui ! 11:51
    Radiant-Bellevue : Édouard Baer, Cyrano et dandy de grands chemins… 11:24
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile son programme pour Lyon 10:54
    Véronique Sarselli, Gilles Gascon, Mixkaël Paccaud, Jérémie Bréaud
    Métropolitaines 2026 à Lyon : les nouvelles propositions de Véronique Sarselli sur la sécurité 10:42
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut