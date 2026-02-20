Dans le cadre de son annuel soutien aux projets mémoriels, la Métropole de Lyon a attribué 80 000 euros à des projets en lien avec la mémoire des catastrophes industrielles.

Le 4 janvier 1966, la raffinerie de Feyzin explosait, laissant derrière elle dix-huit victimes. 60 ans plus tard, la Métropole de Lyon décide de remettre en lumière la mémoire de ce drame.

80 000 euros de subventions

A l'issue d'un appel à projets, plusieurs travaux ont été retenus et bénéficient d'une subvention accordée par la collectivité. Au total 80 000 euros ont été répartis entre les différents lauréats. Parmi les seize gagnants figurent ainsi : la mairie de Feyzin et son projet "Mémoires feyzinoises d'une catastrophe industrielle" (6 000 euros), le Musée des Sapeurs-pompiers du Rhône pour "La catastrophe de 1966, la vallée de la chimie s'en souvient" (5 000 euros), ou encore, les Quais du Polar pour sa "grande enquête urbaine" (7 000 euros).

