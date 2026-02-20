Actualité
Lyon : une arnaque aux faux dons découverte place Bellecour

    • Quatre hommes ont été interpellés place Bellecour ce mercredi. Ils se faisaient passer pour une association d'aide à l'insertion des jeunes afin de récolter l'argent des passants.

    Ils prétextaient faire partie d'une association d'insertion pour les jeunes. Leur but, récolter de l'argent auprès des passants en leur faisant croire que leurs dons permettraient d'offrir des cours de rap à des jeunes en difficultés. Quatre hommes, nés entre 2001 et 2007, ont été interpellés place Bellecour ce mercredi 18 février aux alentours de 18 heures révèle Actu Lyon.

    Des policiers ont repéré l'escroquerie, puis ont observé ces transactions sans justificatif ni bon de remise pour le donateur. Ils ont ensuite été interpellés par la brigade anti-criminalité (BAC) pour "escroquerie avec appel au public pour collecter des fonds d’entraide humanitaire ou sociale".

    A noter que les arnaqueurs étaient bien connus de la BAC pour des faits d'escroquerie survenus l'année dernière. Selon la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, tous les suspects ont été placés en garde à vue, et une plainte a été déposée.

