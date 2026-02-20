Actualité
L'office anti-stupéfiants intercepte 300 kg de cannabis en direction de Vénissieux

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés le 9 février dernier. Deux suspects ont été interpellés dans le Puy-de-Dôme, puis déférés devant le Parquet de Lyon le vendredi 13 février dernier.

    Tout a commencé fin novembre 2025. Les policiers de la filiale lyonnaise de l'office anti-stupéfiant (OFAST) ouvrent une enquête préliminaire sur un réseau de trafiquants originaires de Vénissieux qui fait importer du cannabis depuis l'Espagne. Une décision qui a permis de repérer plusieurs véhicules réalisant des allers-retours. Pourtant, c'est le 9 février dernier que tout s'accélère. Les forces de l'ordre apprennent qu'un véhicule déjà identifié était de retour sur le territoire national après un passage en Espagne et décident de le surveiller.

    Après la mise en place d'un important dispositif de surveillance, le véhicule chargé était retrouvé à Coudes, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Âgé de 50 ans, le conducteur a été interpellé aux alentours de 23 h. Après une fouille du véhicule, les enquêteurs ont découvert 300 kg de résine de cannabis, répartis en 15 sacs stockés dans la malle et à l'arrière de la voiture.

    4 autres importations depuis novembre 2025

    Concernant le véhicule ouvreur, destiné à prévenir ses complices en cas de barrages de police ou de contrôle, il a été retrouvé sur l'aire des volcans d'Auvergne, au nord de Clermont-Ferrand. Originaire de Vénissieux, et seulement âgé de 18 ans, son conducteur a lui aussi été interpellé puis placé en garde à vue vers 23 h 20.

    Au fil des interrogatoires, les enquêteurs découvrent que 4 autres importations ont été réalisées depuis novembre 2025. Présentés le vendredi 13 février en comparution immédiate devant le parquet de Lyon, l'un des suspects a été placé en détention provisoire, l’autre sous contrôle judiciaire, en attente de leur jugement.

